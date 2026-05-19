Alegría confía en la inocencia de Zapatero y defiende que los rescates a aerolíneas salvaron "miles de empleos"

La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, no se ha salido este miércoles del guion y ha pedido "respeto a la presunción de inocencia" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el 'caso Plus Ultra'.

La exportavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha llamado a la tranquilidad y la serenidad y ha mostrado su respeto por las decisiones judiciales.

Especialmente crítica se ha mostrado con el PP, que ha salido en tromba a pedir la dimisión del secretario general del PSOE y la convocatoria de elecciones.

"Hay quien se olvida que en un Estado de Derecho, en la democracia, existe algo que se llama también presunción de inocencia", decía en una visita a Barbastro.

En su opinión, los populares solo respetan esta figura "cuando te llamas M. Rajoy o similares".

Lejos de quedarse ahí, Alegría ha afeado que esta investigación "parta de un pseudo-sindicato, por llamarlo de una manera, como es Manos Limpias".

Además, ha defendido que los fondos destinados al rescate de aerolíneas permitieron salvar "miles de puestos de trabajo".

"Los préstamos que se pusieron en marcha pasaron la validación de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas", ha agregado.

La líder socialista ha hecho estas declaraciones tras reunirse con colectivos en defensa de la sanidad pública.

"El hospital de Barbastro es un ejemplo claro de los tres años de parálisis y desidia del desgobierno del señor Azcón con la provincia de Huesca y, fundamentalmente, con este municipio. Según me han trasladado, no se están cubriendo los servicios. Hablamos de servicios fundamentales, desde urología, neumología, traumatología u oncología", apuntaba.

La portavoz ha pedido al Gobierno PP-Vox que trate a este hospital "como un hospital de primera" para que sus pacientes no se sientan "de segunda división". Además, ha cargado con la concertación del bachillerato, que este martes ha centrado las protestas de la comunidad educativa.