"Muchas gracias por su hospitalidad": así fue el "tostón" de acto de Ábalos tras su trío con dos prostitutas en Zaragoza

"Muchas gracias por su atención y su hospitalidad". Estas fueron las palabras con las que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, terminó su viaje a Huesca y Zaragoza en abril de 2021, una visita oficial que aprovechó para hacer otro trío con dos prostitutas que llegaron a Aragón camufladas como "técnicas de estudios" con el salvoconducto del empresario Pepe Ruz.

Se despedía así del fallecido Javier Lambán y de toda la comitiva que le acompañó durante su estancia en la Comunidad.

Entre el 15 y el 16 de abril, Ábalos estuvo en Canfranc, en la basílica del Pilar y en una importantísima jornada logística que la entonces delegada del Gobierno, Pilar Alegría, llegó a calificar de "tostón" en los whatsapps que intercambió con Koldo.

También tuvo tiempo de acostarse con dos prostitutas en uno de los hoteles más conocidos y céntricos de Zaragoza, una 'fiesta' en la que, como atestiguan los mensajes de Koldo, también hubo consumo de sustancias.

Y todo, pese a que aún imperaban la mascarilla, la distancia de seguridad y las limitaciones de movimiento entre comunidades autónomas propias de la covid-19.

El acto logístico, al que asistieron representantes del Gobierno de Aragón, de las Cortes, de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y destacados empresarios de la Comunidad, duró alrededor de 1 hora y 40 minutos, un tiempo que a Alegría debió parecerle excesivo.

"Aquí tenía que haber inaugurado y listo. Esto es sufrir por sufrir. Luego no va a querer venir una vez más", llegó a decirle a Koldo al ver que se alargaba y que corrían el riesgo de que el ministro perdiera el AVE.

Lambán, con Ábalos de frente, durante la jornada logística en Zaragoza. PSOE-Aragón

¿Pero qué dijo Ábalos durante su intervención? ¿Cómo le vieron quienes le vieron en primera persona?

El ministro comenzó recordando que hacía menos de un mes también "había estado por aquí celebrando el avance de la autovía A-68".

Su discurso, de un marcado perfil institucional, lo leyó de carrerilla en 9 minutos.

En él recalcó que el corredor Zaragoza-Algeciras era una prioridad y prometió seguir ayudando a la capital aragonesa para consolidar su posición estratégica "como referente logístico al sur de Europa y el más moderno nodo logístico de transporte intermodal".

"En Zaragoza conectan la mayoría de los grandes corredores y flujos de mercancías a nivel nacional y también internacional y desde el Ministerio apostamos por Zaragoza como puerto interior de España y como nodo de enorme valor y potencial estratégico", agregaba.

Vamos a potenciar el tráfico ferroviario de mercancías, con el Plan Mercancías 30 de @mitmagob.



La autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza es una prioridad y apostamos por Zaragoza como puerto interior de España. pic.twitter.com/ITUhPrFCQQ — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) April 16, 2021

El titular de Transportes regaló los oídos de los asistentes con otro importante anuncio: que en las próximas semanas adjudicaría la redacción del estudio informativo entre Sagunto y Teruel para tráfico mixto.

De su visita quedan también dos tuits, uno en el que se jactaba de abrir una nueva etapa en la historia de la estación de Canfranc y otro en el que se comprometía a potenciar el tráfico ferroviario de mercancías.

"Medio tirado en la silla"

A no pocos socialistas aragoneses les ha sorprendido que Pilar Alegría calificara la jornada de "tostón" teniendo en cuenta el papel "fundamental" de la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, llamada a marcar "un antes y un después" en la Comunidad.

Pero mucha menos gracia les ha hecho saber lo que había ocurrido la noche anterior en la habitación de Ábalos. "Es absolutamente penoso", reconocía uno de los asistentes más destacados de la jornada.

Quienes coincidieron con el exministro en la Sala de la Corona del Pignatelli ofrecen versiones contrapuestas sobre el José Luis Ábalos que se encontraron aquel 16 de abril.

Mientras unos aseguran que "tenía buena cara", otros destacan que "parecía cansado" y que, por momentos, "estaba medio tirado en la silla"

Esta última versión casa con las 'advertencias' que le envió Koldo pocos minutos antes de que tomara la palabra. "Como te duermas te mato!!!!!", le puso a las 12.19 consciente de la ajetreada noche que había tenido en uno de los hoteles más conocidos de la ciudad.

Ábalos, sin embargo, no le respondió hasta las 15.35, cuando le preguntó por una bolsa con "las tintas y la virgen [sic]".