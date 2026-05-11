Albalate, el pueblo con la vivienda más barata de España con una jota para Broncano: está a 300 € el metro cuadrado

Los precios de la vivienda no paran de subir. Un problema generalizado en todo el país que complica, cada vez más, la búsqueda de pisos a precios (más o menos) asequibles.

Los expertos apuntan como causante de los precios estrepitosamente altos al aumento de demanda en comparación con una escasez en la oferta de vivienda.

Con estas, la vivienda cerraba el mes de abril con el metro cuadrado rondando los 5.100 en Barcelona y superando los 6.300 en Madrid 2.163 euros, según el último informe trimestral sobre precios de venta publicado por pisos.com.

Un coste que todavía se sostiene en otras capitales como Zaragoza, donde los pisos rondan entre los 2.100 euros por metro cuadrado.

No obstante, aún quedan localidades donde el precio todavía no se ha disparado. Ejemplo de ello es el municipio turolense Albalate del Arzobispo donde, según el mismo informe de pisos.com, está la vivienda más barata de toda España.

Y no es para menos, pues el metro cuadrado tiene un coste medio de 275 euros. Es decir, una casa en este pueblo aragonés cuesta veinte veces menos que una en la capital española o, incluso, cinco si se compara con Teruel capital.

Albalate del Arzobispo, en la provincia de Teruel, es uno de los municipios más destacados de la comarca del Bajo Martín. La localidad, situada a unos 136 kilómetros de Teruel y a orillas del río Martín, cuenta actualmente con 1.936 habitantes, según los últimos datos del INE de 2025.

Este municipio, además, forma parte de la ruta del Tambor y el Bombo, una de las tradiciones más emblemáticas de la Semana Santa aragonesa y declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Tan importante es esta tradición que desde la localidad no dudaron en darla a conocer por toda España. Y lo hicieron, ni más ni menos, que en el popular programa de 'La Revuelta', presentado por David Broncano.

Este año, además, el municipio acogió a principios de marzo la Tamborada Nacional, motivo por el cual desde el Ayuntamiento se trasladaron al programa para dar visibilidad al evento.

Y lo hicieron con un momento estrella protagonizado por la secretaria municipal, Isabel Eced, quien además de dedicarle una jota Broncano (hecha en exclusiva para el presentador y su programa), no dudó en invitarle a Albalate para que fuera ni más ni menos que el pregonero de esta importante cita en el pueblo.

No obstante, por motivos de agenda, Broncano finalmente no asistió. No obstante, sí le regaló al municipio un par de toques con una maza que le llevaron como regalo al programa desde el Consistorio, con un pañuelo de la localidad.

"Algunas no tienen ni tejado"

Más allá de las anécdotas, Albalate ha vuelto a ser noticia a nivel nacional por ser la localidad con la vivienda más barata de todo el país.

Sin embargo, desde el propio municipio ponen en duda esos datos y aseguran que la realidad del mercado inmobiliario local es muy distinta. Fuentes municipales, de hecho, aseguran a este diario que las viviendas a precios tan bajos en la localidad "no están para entrar a vivir" y aseguran que "algunas no tienen ni tejado".

Los propios vecinos ponen en duda estas cifras y declaran que, tanto en Albalate como en otras localidades cercanas, "hay un problema de falta de vivienda en condiciones para vivir". "Yo no sé de dónde ha salido esa historia, no es así", explica Reyes García, dueña del bar restaurante Avenida en el municipio.

Según relata, muchas de las viviendas que aparecen anunciadas a precios muy reducidos corresponden a inmuebles antiguos y muy deteriorados, especialmente en el casco histórico. "Lo que pasa es que está muy mal conservadas. Para tirarlas abajo y levantar una casa nueva o, si eso, reformarlas enteras, pero con una gran inversión", señala, y asegura que estos precios asequibles "no representan la realidad general del pueblo"

Además, insiste en que Albalate del Arzobispo los vecinos, sobre todo jóvenes, sufren problemas de acceso a vivienda "nueva" en la localidad. Una situación que, asegura, es similar a la de otros municipios de la zona, "como Urrea de Gaen, Híjar o La Puebla".

"Te dicen que son 18.000 euros, pero son muy viejas. Vivienda sí, pero no se puede entrar a vivir", concluye.

La subida en Andorra

Pero Albalate no ha sido el único municipio turolense donde la vivienda ha dado que hablar. Andorra, donde el precio medio alcanza los 460 euros por metro cuadrado, también ha sido destacado por el informe de abril de pisos.com.

Aunque a diferencia de Albalate, Andorra ha sufrido justo lo contrario. El municipio ha experimentado una variación trimestral que la ha situado como una de las localidades donde se han producido las subidas más representativas de España.

Concretamente, el incremento se ha situado en un 9,24%, compartiendo categoría con otras localidades como Villena (9,27%), en Alicante, y Covaleda (9,19%), en Soria. Las que más bajaron fueron Monreal del Campo (-6,36%), también municipio turolense; Allariz (-5,45%), en Ourense; y El Casar (-5,12%), en Guadalajara.