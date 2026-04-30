Cuenta atrás para el cierre de la adjudicación de plazas eir con 7 vacantes: "Sería una sorpresa que se quedaran vacías"

El futuro de las enfermeras está a punto de decidirse. La adjudicación ordinaria de las especializaciones de esta rama sanitaria finaliza este jueves 30 de abril tras una semana desde que se inició el proceso de adjudicación de plazas.

Fue el pasado sábado 24 de enero cuando cientos de enfermeras se enfrentaron al examen de acceso para una plaza eir y que en Zaragoza llegó a congregar 1.402 personas para examinarse de alguna de las siete ramas sanitarias.

Tras el paso de la elección de las especialidades de Psicología, Farmacia, Biología, Física y Química el pasado 23 de abril. Enfermería cierra esta primera adjudicación de hasta 84 plazas, tras aumentar las plazas respecto al año anterior con seis más.

A pocas horas de que se cierre el plazo, la situación en Aragón deja siete plazas vacantes del total ofertadas en esta convocatoria de 2026. En cuanto a especialidades, las vacantes quedan en Enfermería de Salud Mental con cuatro plazas y otras tres en Enfermería Geriátrica.

Unas plazas que desde el Colegio de Enfermería de Zaragoza esperan "llenar": "No hay preocupación porque se queden plazas vacías, todos los años se suelen llenar", valora Juan Castro, vocal de la institución. A lo que añade que en el caso de que fuera así "sería una sorpresa".

Como es ya habitual la especialidad de Obstétrico-Ginecología, con 12 plazas, causó el mayor reclamo y hasta cinco personas la eligieron entre los diez primeros puestos de elección. Una decisión que no supone un sobresalto ante el "arraigo histórico" que tiene esta especialidad con la enfermería.

Lo que sí destaca Castro es que otras especialidades como Familia y Comunitaria o Pediatría están cogiendo peso y se está viendo que "cada vez se eligen antes". El porqué se encuentra, a su juicio, en que los profesionales "están viendo que se puede trabajar de ello y hay carrera".

Falta de impulso

Por el contrario, ocurre con las que en este momento tienen vacantes. En el caso de Geriatría apenas se ofertan cuatro plazas y solo se ha llegado a ocupar una.

"Se trata de una especialidad que tiene muy poco desarrollo, o sea, no hay plazas de especialistas. La gente lo estudia o hace su esfuerzo durante los dos años de especialidad, además de la preparación de examen y luego no se ve reconocida en su práctica laboral", indica.

Un mayor desarrollo de la carrera profesional también manifiesta que necesita es Enfermería del Trabajo en la que se están encontrando con falta de plazas para poder ejercer "después de todo lo estudiado".

Asimismo, desde el Colegio de Enfermería destacan la necesidad de impulsar otras especialidades, ya de ámbito hospitalario, al tratarse de "servicios muy específicos" como en Urgencias o UCI.

Si bien, señalan que en este año que les acontece y a pocas horas de cerrar las adjudicaciones esperan "llenar todas plazas".

Unas plazas completas son las de Psicología (8), Farmacia (7), Biología (2), Física (2) y Química (1) que procedieron a su elección el pasado 23 de abril y todo quedó adjudicado.

El siguiente paso lo darán los futuros médicos internos residentes que comenzarán con la adjudicación de plazas el próximo 4 de mayo hasta el 27 del mismo mes. Aragón ha ampliado de nuevo su capacidad de plazas con hasta 271.

La mayor hornada será para Medicina Familiar y Comunitaria con 84. El resto se encuentra, sobre todo, llenar esta especialidad que es la que más cuesta y deja en algunas ocasiones plazas sin cubrir.

La novedad de este año llega además con la incorporación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias con tres plazas repartidas entre el Hospital Universitario Miguel Servet y Clínico Lozano Blesa en Zaragoza.