La AEMET confirma la llegada de lluvias esta semana en Zaragoza: probabilidades de hasta el 95% estos días

Con la Semana Santa y el tiempo invernal en el retrovisor, el calor y las temperaturas cálidas propias de la primavera han hecho acto de presencia en la capital aragonesa, dejando semanas de sol, terrazas llenas y ambiente veraniego.

Sin embargo, como bien dice el refrán, "todo lo bueno tiene su fin". Sin caer en el dramatismo, lo cierto es que el tiempo dará un giro en este final de abril, que llega con un panorama bastante más inestable.

Así lo advierte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé probabilidades de precipitación de hasta el 95% a partir de este miércoles.

Previsión de lluvia esta semana en Zaragoza

Como mencionaba anteriormente, será a partir del miércoles 29 de abril cuando las primeras lluvias de la semana hagan acto de presencia en Zaragoza.

Concretamente, el miércoles contará con un escaso 15% de probabilidad hasta las 12.00 horas del mediodía, elevándose hasta un alto 95% el resto de la jornada.

Más suave será el jueves 30 de abril, encontrando su momento de máxima probabilidad de lluvias desde las 00.00 horas del miércoles hasta las 12.00 del mediodía, con un 60%. Disminuyendo a un 20% el resto de la jornada del jueves.

Asimismo, el puente del día del trabajador (1 de mayo) promete seguir bajo la compañía de los paraguas. El viernes 1 de mayo, festivo nacional, la probabilidad de lluvia será del 90%, pasando a un 85% el sábado y volviendo a un elevado 90% el domingo.

Sin embargo, la lluvia no influirá en las temperaturas, manteniendo un tiempo que ronda los 20ºC generalizados.

El día de mayor máxima será mañana martes con 29ºC, y mínimas de 13ºC. En la otra cara de la moneda se encuentra el domingo 3 de abril, con máximas de 24ºC y mínimas de 14ºC.

Conviene destacar que la AEMET no ha activado, por el momento, ninguna alerta por lluvias. Aun así, es recomendable mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas.

Sobre todo para aquellos que estén planeando una escapada para el puente del primero de mayo, ya que el tiempo podría cambiar y afectar a sus planes