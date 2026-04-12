Denuncian humillaciones, faltas de respeto o problemas con el lenguaje en la atención sanitaria a los migrantes

Los últimos datos que reflejó Médico del Mundo hablaban de 593 personas afectadas por barreras para el acceso a la sanidad en Aragón. La gran problemática que estaba afectando se centraba en el difícil acceso por cuestión de empadronamiento al SALUD y una creciente pobreza farmacéutica.

Ahora bien si se adentra en esta realidad, a pesar de ser puntual, ocurre que las personas migrantes una vez que entran en el sistema sanitario se encuentran con dificultades que deben afrontar.

Las entidades sociales se convierten así en sus aliadas al tener las herramientas de apoyo al vivir situaciones de discriminación de raza o etnia. Accem trabaja con ellos, en especial, con personas con Protección Internacional para una incorporación paulatina a la sociedad aragonesa.

Su red CEDRE es su punto de referencia para tratar estos casos. "A nosotros nos vienen cuando han vivido estas situaciones para ver cómo tratar el problema", explica Kossi Simeon Atchakpa, técnico de Accem en el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del CEDRE.

Tratando en profundidad el tema, este técnico reconoce que le da "apuro" entrar en detalles por haber tenido que ser testigo en estos tiempos del desarrollo de algunas actuaciones por parte de trabajadores "que deberían no existir y existe por ser inmigrante".

Pone casos, sin entrar en un profundo análisis, de la realidad en la que se encuentran algunos de estos migrantes de Protección Internacional que acuden a citas médicas.

"Sobre todo nos cuentan que viven tratos vejatorios por los profesionales. Hubo un caso recientemente de un paciente no nacional que cuando acudió a una visita de un dentista vivió una situación muy incómoda ante los comentarios humillantes que le estaba refiriendo hacia él", detalla.

No es el único ya que parte de estos casos que registran se centran en mujeres que acuden al especialista de ginecología "que les dicen barbaridades".

"Hay casos que gracias a que va acompañada de un traductor o un trabajador social se enteran de lo que está pasando y tienen que intervenir para que dejen de decirlo", recalca. A pesar de ser puntuales, existen.

En este sentido, de los problemas que más se encuentran es la barrera lingüística: "A veces no se intenta para nada superar este problema por parte de los profesionales", denuncia.

"Sabemos que existe un servicio gratuito de traducción para los profesiones de la administración pública y en el servicio de Sanidad. La información que le tienen que dar al paciente es muy importante y se tiene que hacer uso de ellos para que lo entienda, para explicar lo que está padeciendo o para explicarle la receta médica", incide.

Al tratarse de migrantes con Protección Internacional tienen acceso al sistema sanitario de manera igualitaria que el resto de la población. Por ello desde la entidad inciden que "tratamientos discriminatorios por raza o etnia no deben vivirse aunque sean puntuales".

Asimismo, lamentan que en muchas ocasiones no puedan tener una queja formal que ampare estas situaciones frente al SALUD por decisión de los propios migrantes.

"Hay ocasiones que se formalizan quejas o reclamaciones, pero en muchas otras tienen miedo a denunciar lo que ocurre porque no quieren tener problemas y que eso tenga repercusiones en su estado en el país", concluye.

Por su parte, desde el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón sostiene que "no hay constancia de estos casos". En el caso de que les llegaran reportes de esta índole inquieren que "se analizarían y comprobarían y se actuaría en consecuencia".

"El sistema sanitario público aragonés atiende a los inmigrantes que lo requieren, siempre siguiendo lo establecido en la normativa", indican desde el departamento.

Asimismo, sostienen que desde la Administración mantienen "un compromiso absoluto" con el respeto a la dignidad y los derechos de las personas migrantes.

Además, remarcan que los servicios de información y atención al usuario del Servicio Aragonés de Salud tienen la capacitación y formación necesaria para atender a estas personas y cuando no saben español disponen de sistemas que facilitan la comunicación y existe colaboración con diferentes entidades para que acudan traductores a los centros sanitarios.