La alta velocidad, "patas arriba" 3 meses después de Adamuz: hasta 25 puntos entre Madrid y Zaragoza tienen restricciones

Casi tres meses después del accidente de Adamuz que puso el foco en el estado de las vías ferroviarias, la línea de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza sigue con limitaciones de velocidad en varios tramos.

En total, se encuentran hasta 25 puntos donde los trenes no pueden circular a la velocidad máxima de 300 kilómetros/hora. Si bien los ajustes horarios ya recogen el tiempo real de los trayectos, el viaje entre Madrid y Zaragoza puede llegar a prolongarse durante dos horas.

De estos tramos, hay uno, entre Alcolea del Pinar y Las Inviernas, en la provincia de Guadalajara, con la velocidad reducida en más de un 70%, pudiendo circular únicamente a un máximo de 80 kilómetros/hora.

A su vez, hay ocho con limitaciones moderadas, que exigen reducciones de entre el 30 y el 50%, sobre todo en tramos en Madrid y Castilla-La Mancha.

En Aragón, existen otros diez puntos donde las limitaciones son bajas, del 23%, que obligan a circular a 230 kilómetros/hora en lugar de los 300 habituales.

Estos se encuentran en puntos como Calatayud, Plasencia de Jalón, Ricla o Guallar, y algunos se extienden por 11, 14 u 8 kilómetros.

Sumando todos los tramos con incidencias, se agrupan más de 200 kilómetros en cada una de las vías, es decir, más de dos terceras partes de todo el recorrido tienen problemas de seguridad que obligan a reducir la velocidad.

Mientras, en la línea entre Zaragoza y Barcelona existen otros 17 puntos con alguna limitación por el estado de la vía, aunque prácticamente todas, salvo 3, se encontrarían en el rango más bajo, con obligación de circular a 230 kilómetros/hora. Además, las restricciones se quedan un puñado de kilómetros y, en algunos tramos, no llega a 1.000 metros.

Estos datos aparecen publicados en un portal que han elaborado los propios maquinistas, de forma colaborativa, y a partir de las hojas de reclamaciones que les va proporcionando ADIF.

De hecho, en la plataforma se observa cómo las limitaciones de velocidad han crecido desde el accidente de Adamuz el 18 de enero. Entonces, había 874 restricciones activas, un número que se mantenía prácticamente uniforme en el tiempo, pero, desde ese día, han rozado el 1.100, 108 de ellas en la red de alta velocidad.

En Aragón, hay registradas 47 limitaciones de velocidad, la mayoría por el estado de la vía. Además de la alta velocidad, también hay restricciones en las líneas Zaragoza-Sagunto, Zaragoza-Tarragona, el Canfranero, o la Madrid-Barcelona de Media Distancia.

Ante ello, desde el PP han querido denunciar el estado de las vías en una Comisión de Investigación en el Senado, que busca “garantizar la supervisión de todas estas incidencias y que se resuelvan cuanto antes”.

En ella participará el senador del PP por Zaragoza Javier Campoy, quien exige que el Gobierno "no oculte" esta información y reparte las vías a la mayor brevedad posible.

Precisamente, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha evidenciado que la red ferroviaria se encuentra “patas arriba” después de que se hayan incrementado la duración del viaje prácticamente de la noche a la mañana.

“No hay ninguna garantía de llegar en tiempo y hora. Se han desentendido de los usuarios, han subido los precios y no tienes garantía de llegar en tiempo y hora, con una total desinformación”, ha afirmado el regidor bilbilitano.

Adif garantiza la seguridad

Con esta situación, desde Adif garantizan que la seguridad “no está comprometida en ningún punto” de la red ferroviaria, y remarcan que las limitaciones de velocidad se implantan para mantener la seguridad de la explotación.

Igualmente, sostienen que estas limitaciones se mantendrán hasta comprobar la evolución de las afectaciones a la explotación.

Además, recuerdan que ya se ha acordado con los operadores la supresión de las últimas circulaciones del día en la línea entre Madrid y Barcelona para ampliar la franja horaria de trabajos de mantenimiento preventivo con el fin de ir retirando aquellas limitaciones existentes y otras que se puedan implantar.