Bancalero pide la dimisión de la ministra de Sanidad por la falta de soluciones al conflicto del Estatuto Marco

Las comunidades autónomas asistentes al pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado este jueves, han trasladado su profunda preocupación ante la falta de avances en el conflicto derivado del Estatuto Marco del personal médico.

El consejero de Sanidad en funciones del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, que ha participado en la reunión por vía telemática, ha señalado que el encuentro ha concluido “sin soluciones concretas ni propuestas eficaces por parte del Ministerio”, pese a la magnitud del que ha calificado como “el mayor conflicto que atraviesa actualmente el sistema sanitario”.

Bancalero ha subrayado que la gestión del Ministerio de Sanidad, dirigido por la ministra Mónica García, evidencia una “preocupante inacción”, al no aportar “ninguna vía que limite el conflicto ni colaborar en su resolución”.

Asimismo, ha criticado que, tras los plenos del CISNS, “no se ajusta a lo que se habla en su interior”, además de no facilitar los informes solicitados por las comunidades autónomas.

El consejero ha recordado que, en Aragón, las huelgas registradas entre 2025 y 2026 por este motivo han tenido un notable impacto asistencial, con cerca de 50.000 consultas suspendidas, 3.000 cirugías aplazadas y unos 10.500 procesos diagnósticos afectados. El impacto económico derivado de esta situación asciende a casi tres millones de euros.

En este contexto, Bancalero ha reclamado la implicación de otros ministerios, como Trabajo, Hacienda y Seguridad Social, para “encontrar una salida” al conflicto, ante la falta de avances en el ámbito sanitario.

Ante la ausencia de soluciones y la falta de voluntad efectiva para abordar el problema, varias comunidades autónomas han decidido solicitar formalmente la dimisión de la ministra de Sanidad, al considerar que la situación actual requiere “un cambio en la dirección política que permita desbloquear las negociaciones y garantizar la estabilidad del sistema”.

“Falta a la verdad, no aporta la documentación y es incapaz de conseguir un consenso”, ha afirmado Bancalero, quien ha defendido que la dimisión debe producirse “antes de que se proceda a su cese”.

Las comunidades autónomas reiteran su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, pero insisten en la necesidad urgente de adoptar medidas concretas que den respuesta a las demandas del colectivo médico y aseguren la continuidad y calidad de la atención sanitaria a la ciudadanía.