Vox admite "buena sintonía" con el PP en Aragón pero avisa a Génova: "Llegaremos a buen puerto si dejan de torpedear"

Los representantes de Vox, este miércoles, tras la reunión con el PP en Zaragoza. E. E.

Vox ha admitido este miércoles "muy buena sintonía" con el PP en Aragón pero ha lanzado un aviso a Génova: "Las negociaciones llegarán a buen puerto si dejan de torpedear".

Sus representantes han aludido directamente a José María Aznar y a Alberto Núñez Feijóo, a los que han acusado de "contaminar" y difundir bulos diciendo que no quieren entrar a los gobiernos.

Los exsocios han mantenido una reunión al más alto nivel en Zaragoza. En ella han participado la secretaria general adjunta, Montse Lluis; el portavoz nacional de Economía y Energía, José María Figaredo; el portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero y el portavoz en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco.

En el caso del PP han estado el propio Jorge Azcón, la vicepresidenta Mar Vaquero, los consejeros Roberto Bermúdez de Castro y Octavio López y la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela.

De momento, populares y voxistas siguen sin poner fecha al acuerdo. No han hablado de consejerías ni de estructuras, y tampoco se han comprometido a que haya Gobierno antes del 23 de abril, Día de Aragón. El plazo sigue siendo, por tanto, el 3 de mayo.

Figaredo ha asegurado que en esta primera reunión pública han hablado de vivienda, inmigración, seguridad y fiscalidad, pero no de otras áreas clave como energía, materia que ha quedado pendiente para las próximas reuniones.

Vox no ha ocultado que aspira a que sus ideas tengan más peso en el futuro Gobierno. Desde el partido ven con "razonable optimismo" la posibilidad de llegar a un pacto y que "muchas de esas medidas" se desarrollen en el futuro Ejecutivo.

Prioridad nacional

La vivienda ha sido uno de los ejes de la reunión de este miércoles. Hernández Quero ha recalcado que es "el principal problema" y que el objetivo no es otro que terminar con el estado actual de precariedad residencial que sufren los jóvenes, favorecer una emancipación asequible, bajar impuestos y garantizar una "prioridad nacional".

El dirigente voxista ha incidido en que esta "prioridad nacional" es parte del "mensaje irrenunciable de Vox", pero ¿habrá acuerdo con el PP en este sentido? En este punto, Hernández Quero ha preferido mantener la cautela y ser prudente para no entorpecer las conversaciones.

Preguntado también por Extremadura, ha asegurado que en cada región se va negociando "con buena sintonía" recorriendo un camino que será "más o menos corto" en función de los avances y de cuándo se convocaron las respectivas elecciones. "No hay un calendario, sino una intención muy clara de que las medidas que consideramos que son necesarias y que son buenas para el conjunto de la población puedan estar en el acuerdo final", añadía.

Las conversaciones continuarán, previsiblemente, la próxima semana. Mañana jueves, tanto el portavoz autonómico, Alejandro Nolasco, como los primeros espadas del partido estarán en Málaga para presentar al candidato a las elecciones andaluzas.

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