Alegría urge a Azcón a "salir de su hibernación" y ayudar al campo: "No puede estar de brazos cruzados"

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha exigido al presidente en funciones, Jorge Azcón, a que salga del “periodo de hibernación” en el que “lleva ya demasiado tiempo” y adopte medidas urgentes para ayudar a los sectores más afectados por los efectos de la guerra en Oriente Próximo.

Desde el PSOE le instan a que tome medidas complementarias a las del Gobierno de España, “como están haciendo otras comunidades”, para atender a las necesidades del sector agrario aragonés.

Así lo ha trasladado desde una finca agrícola en el término municipal de Almuniente, en la provincia de Huesca, donde ha puesto el foco en los problemas de la alfalfa.

“El sector primario y en concreto el de la alfalfa es uno de los más perjudicados por los efectos de la guerra”, ha asegurado Alegría, ya que el 80% de la exportación de alfalfa de Aragón se realiza a Oriente Medio.

Aragón produce el 60% del total de la alfalfa de España y, por ello, ha reclamado a Jorge Azcón a “salir de la parálisis” y “actuar con medidas concretas de apoyo” y complementarias a las que están adoptando otras administraciones, como el Gobierno central.

“El Gobierno de Azcón no puede quedarse de brazos cruzados cuando el sector primario en Aragón está viendo cómo esta guerra le afecta de una forma tan negativa”, ha dicho la portavoz socialista.

Ha recordado que además de los 5.000 millones de euros aprobados por el Gobierno de España, otras administraciones han puesto importantes medidas, como los más de 400 millones de euros de Cataluña, o las anunciadas en Navarra y en Asturias.

“Sin embargo, el Gobierno de Aragón no ha puesto todavía a disposición ningún tipo de ayuda, ningún tipo de medida ni para el sector primario en general ni para el de la alfalfa, en concreto, tan importante en Aragón”, ha dicho.

Alegría ha propuesto algunas ayudas que podría poner en marcha Azcón: “complementar una ayuda directa a los fertilizantes o la puesta en marcha de ayudas a través de créditos blandos, como se ha hecho en alguna otra comunidad autónoma, o ayudas directas para el momento de la siembra y ayudar a los agricultores para que puedan trabajar en el campo”.

Un Gobierno que va a traer "inestabilidad y desconfianza"

A preguntas de los medios de comunicación, la portavoz socialista también se ha referido a las negociaciones para la formación del Gobierno autonómico, del que considera que “antes de que eche a andar ya está amortizado”.

“Va a ser un gobierno que, sin duda alguna, va a generar incertidumbre en nuestra comunidad autónoma. La principal característica será la desconfianza de unos hacia otros; y esa desconfianza, desgraciadamente, traerá inestabilidad y poca gestión para nuestra comunidad autónoma y, sobre todo, para hacer frente a los problemas de los aragoneses”, ha añadido.