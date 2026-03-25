El PP llamará a declarar en las Cortes de Aragón a la directora general señalada por conocer las irregularidades de Forestalia

El Partido Popular de Jorge Azcón llamará a declarar en las Cortes de Aragón a la directora general de Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, que fue señalada por distintos funcionarios por conocer las irregularidades con Forestalia y “no hacer nada” para solucionarlo.

Fueron varios funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica quienes declararon ante la Guardia Civil que Gómez Palenque, nombrada en 2022 por Teresa Ribera, era conocedora de las supuestas irregularidades en las tramitaciones ambientales.

Ante ello, el propio Jorge Azcón ha exigido el cese de esta directora general de Evaluación Ambiental.

“Es incomprensible que la directora general de las evaluaciones de impacto ambiental siga en su puesto tras el testimonio de funcionarios que avalan que las tramitaciones del Ministerio fueron beneficiosas de forma ilegal”, ha reclamado el presidente aragonés en funciones.

Por el revuelo generado tras los diversos informes de la Guardia Civil, varios partidos se han mostrado ya predispuestos a reabrir la Comisión de Investigación que se llevó a cabo en 2024 en las Cortes de Aragón para analizar la expansión de proyectos de renovables en el territorio.

En aquella ocasión, no se detectaron irregularidades al analizar los distintos testimonios que pasaron por el Parlamento aragonés, si bien ahora se espera, con los informes de la Guardia Civil sobre la mesa, que se puedan aportar más detalles sobre las gestiones de Forestalia.

En esta Comisión, tal y como ha avanzado Azcón, Marta Gómez Palenque será la primera en ser citada a declarar.

“Que supiera que iba a beneficiar a una empresa hace que tenga que ser cesada de forma inminente. Es incomprensible que no esté cesada”, ha señalado.

Marta Gómez Palenque ocupaba el cargo superior a Eugenio Domínguez, al que la Guardia Civil le sitúa en el centro de la trama Forestalia.

Según las declaraciones de funcionarios y testigos, Eugenio Domínguez se autoasignaba los proyectos de Forestalia, algo que definían como “extraordinario” puesto que “no llevaba proyectos de ningún otro promotor” y era “contrario al procedimiento de trabajo ordinario”. Todo ello mientras “acudía de forma habitual” a la sede de la empresa “al finalizar su horario laboral”.

Estas cuestiones fueron puestas en conocimiento de la directora general por parte de funcionarios que vivieron en primera persona esas irregularidades, pero, según su declaración como testigos, "no se hizo nada" para evitarlo.