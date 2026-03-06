IU-Sumar pide "altura de miras" a PP y Vox: "Están jugando en un tablero de ajedrez donde Aragón es un peón"

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha iniciado este viernes la ronda de contactos para plantear un candidato a presidente y una futura investidura. Su primer encuentro ha sido con la diputada de IU-Sumar, Marta Abengochea, que ha exigido “altura de miras” a PP y Vox para tener estabilidad en la Comunidad.

Abengochea ha confirmado su rotundo ‘no’ a cualquier candidato de “las derechas”, como ya de por sí era previsible, aunque ha agradecido la “mano tendida” que le ha trasladado la nueva presidenta del Parlamento.

“Ha sido un primer contacto con la presidenta, muy agradable, con educación y mano tendida por ambas partes. Nos ha dado información de plazos, cómo transcurrirá el inicio de la legislatura, y poco más. Cuando haya candidatura, que será de las derechas, no la apoyaremos, pero veremos cómo caminamos este inicio de legislatura”, ha afirmado la portavoz de IU-Sumar.

En cualquier caso, Abengochea ha lamentado el transcurso de las negociaciones entre PP y Vox, con un inicio de legislatura marcado por la “irresponsabilidad” de Jorge Azcón.

“PP y Vox están propiciando a nivel nacional un trilerismo político y tablero de ajedrez donde Aragón es un peón y no se tienen en cuenta los intereses de la ciudadanía aragonesa para formar gobierno y dar estabilidad. El voto en contra de Vox en Extremadura añade más incertidumbre, porque se piensa en un juego de intereses a nivel estatal”, ha afirmado.

Y mientras esa partida de ajedrez avanza a fuego muy lento, desde IU-Sumar ven que la “fragilidad institucional” no permite solucionar los problemas de la ciudadanía.

“Estamos preocupadas por las 44 plazas de facultativos sanitarios en el Bajo Aragón que han quedado vacantes, y la nula voluntad de dotar a la Atención Primaria de recursos suficientes. También con la situación de los trabajadores de Zelenza, sin despido y sin trabajar por la deslocalización de la empresa para pagar menos salarios”, ha apuntado.

A ello, incide Abengochea, la creciente tensión internacional y la escalada de conflictos, apuntando a Trump y Netanyahu como “la mayor amenaza para la paz global”.

“La posición del PP a favor de las acciones contrarias a la legalidad internacional de Trump y Netanyahu nos preocupa, y mucho. Nuestra posición es clara, en contra de la OTAN. Hay que salir de la OTAN de manera inmediata”, ha añadido Abengochea.

El calendario de reuniones de María Navarro continuará la próxima semana. El lunes 9 se verá con Aragón Teruel Existe; el martes 10, será el turno de CHA; el miércoles 11, tendrá lugar la reunión con Vox; el jueves 12, se reunirá con el PSOE; y el viernes 13, con el Partido Popular.