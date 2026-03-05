Solo un 16% de los aragoneses cambiaron su voto durante la campaña electoral: el CIS definitivo del 8-F, al detalle

Solo un 16,2% de los aragoneses cambiaron su voto durante la pasada campaña electoral, según el CIS. El 83,7% restante hizo lo que tenía pensado hacer antes de esos 15 días en los que los partidos políticos trataron de convencer por tierra, mar y aire a los indecisos.

Tanto es así que el 63,9% no tuvo nada en cuenta las encuestas. En el 'mucho' se sitúa únicamente un 6,7% y otro 10,2% responde que 'bastante'.

Los resultados son especialmente llamativos si se miran por partidos. En el 'nada' predominan los votantes de Vox (72,7%) y PP (71%), mientras que entre los más volubles destacan los socialistas (13%) y los afines a Podemos (7,4%).

A quienes los tuvieron en cuenta, un 46% dicen que les ayudaron a reforzar su decisión de votar por el partido que pensaban, a un 14,4% les animaron a apoyar a una formación distinta y un 2,2% terminaron yendo definitivamente a la abstención.

Este CIS definitivo, elaborado con los datos reales del 8-F y los días posteriores, revela, no obstante, que la mayoría de los aragoneses que cambiaron de opinión lo hicieron una sola vez (85,6%).

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, un 53,8% del electorado ya tenía claro su voto "hace bastante tiempo", antes incluso del inicio de la campaña.

Solo el 19,4% decidió durante la última semana y un 7,3% lo hizo el propio 8 de febrero.

El estudio revela, además, que el 62,5% de quienes fueron a las urnas tenían decidido apoyar a un partido concreto, mientras que otro 23,8% dudaba entre varias formaciones.

En cuanto a los motivos, la ideología predomina sobre otras variables.

Entre quienes declararon su voto, el 37,7% señala como principal razón que era “el partido que mejor representa sus ideas (ideología, valores…)”. Y si se suma como primer o segundo motivo, el porcentaje sube al 55,2%.

El segundo gran factor es la percepción de competencia en la gestión autonómica: el 12,7% lo cita como razón principal y el 27,2% como suma de primera y segunda opción.

La situación económica y social (22,5%), el propio candidato o candidata (17,8%) o la fidelidad histórica al partido (12,6%) fueron otras de las razones de peso este 8-F.

Entre los fieles a PSOE, CHA o IU-Movimiento Sumar cobra especial peso el motivo de frenar a la derecha, mientras, en el PP y Vox destacan la gestión, la situación económica y, en menor medida, el freno a la izquierda.

Una vez conocidos los resultados, el 92,2% de los votantes afirma que volvería a apoyar al mismo partido, frente a un 6,2% que, de haberlo sabido, habría optado por otra formación.

Trending topics

Los consultados por el CIS concluyen que la inmigración fue el tema más comentado de la campaña (13,7%). Le siguen la vivienda (13,2%), la financiación (6,1%) y la corrupción (5,4%).

Todos ellos se situaron por encima de la sanidad (4,4%), la subida de precios (1,7%) o la despoblación (1,2%).

Interés informativo

Hasta un 63,1% de los encuestados vio los debates o las entrevistas a los candidatos en radio o televisión, un porcentaje que cae hasta el 48,1% si se pregunta por las cartas, folletos o programas electorales de las formaciones.

Además, apenas un 12,3% fueron a los mítines convocados a lo largo y ancho de Aragón. Su papel activo fue también limitado en redes sociales y Whatsapp, ya que solo un 17,1% mandó algún mensaje, WhatsApp, correo electrónico, 'post' o 'tuit' en relación con algún partido o candidato.