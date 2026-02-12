La resaca estadística del 8-F: el PP arrasa entre trabajadores y jubilados (35%) y Vox despunta entre los estudiantes (22,1%)

Varias personas votan en uno de los colegios electorales de Zaragoza capital este pasado domingo. E. E.

El 8-F sigue dejando una resaca en forma de datos que explican por qué el PP ha tenido que conformarse con 26 diputados, qué ha hecho que Vox haya duplicado su representación en las Cortes y qué ha llevado al PSOE a uno de sus peores resultados históricos en Aragón.

Las estadísticas recabadas por SocioMétrica para EL ESPAÑOL revelan que el PP fue la opción mayoritaria entre los trabajadores (36%), las amas de casa (42,8%) y los jubilados (35,1%), mientras que el PSOE ganó entre los parados con un 32,8% de los apoyos frente al 21,7% de los populares.

Para explicar el auge de Vox hay que mirar, sobre todo, al voto de los estudiantes. Aunque el PP se sitúa como primera opción (23,5%), los de Abascal les pisan los talones (22,1%) y sorpasan a Pilar Alegría (20%).

Tanto es así que los socialistas estuvieron a punto de verse superados por CHA entre este colectivo. Los de Jorge Pueyo fueron elegidos por el 16,4% de los estudiantes que votaron el pasado domingo, muy por delante del 2,1% de IU y el nefasto 0,7% de Podemos, última opción del ranquin.

De haber sido por los universitarios, Se Acabó La Fiesta (SALF) habría irrumpido en el Parlamento. A Alvise lo votaron un 6% de estos jóvenes, pero el eurodiputado se llevó un cero absoluto entre las amas de casa y un 2,4% entre la clase trabajadora.

Volviendo a Vox, los de Nolasco también quedaron segundos, en este caso por delante del PP, entre los parados (21,8% frente a 21,7%), aunque entre las amas de casa obtuvieron uno de sus peores datos: apenas un 8,8%.

Al mirar la parte baja se explica que Podemos y PAR hayan quedado fuera de las Cortes de Aragón. El mejor dato de los morados no pasa del 2% y lo consiguieron entre los parados, quedándose en el 0,9% entre la población activa y en otro 0,9% entre los jubilados.

Alberto Izquierdo, por su parte, logró sus mejores números entre los estudiantes, aunque el porcentaje no fue más allá de un insuficiente 3,4%.

Por sexos

Atendiendo al género, los datos revelan que el PP consiguió más apoyos entre las mujeres (35,8%) que entre los hombres (33%), mientras que en Vox sucedió justo al contrario, con un 20,1% de respaldo en el caso de ellos y un 15,7% en el de ellas.

El voto femenino fue mayoritario en el PSOE (25,6%), CHA (9,9%) e IU-Sumar (3,2%). Salvo Chunta, el resto tuvieron como cabeza de cartel una mujer: Pilar Alegría y Marta Abengochea, respectivamente.

Si se mira la edad, el tramo de 17 a 35 años se repartió, principalmente, entre tres partidos: PP (24,7%), Vox (23,7%) y PSOE (21,1%). CHA fue capaz de 'rascar' un buen 12,6%, pero el resto se movió del 5,4% de SALF al 0,8% de Podemos.

Conforme se avanza en edad, el PP sale más reforzado. De los 36 a los 59 años acaparó el 34,6% del voto y de los 60 a los 99, el 40,4%. Es aquí, de hecho, donde más patinaron Vox (15,7%) y Alvise (1,4%).

Estos últimos tampoco sedujeron a la franja de 36 a 59 años (2,5%), que eligió a Pilar Alegría (23,7%) por delante de Santiago Abascal (16,8%).