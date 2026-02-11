Salz, la joven que quiere demostrar al Rey que "en Aragón se emprende": "Ojalá le guste nuestro producto"

Salz Medina tras entregarle su regalo al rey Felipe VI en FIMA en Zaragoza E. E.

La FIMA siempre viene cargada de muchas novedades en cuestión de maquinaria. Todos los productores y distribuidores sacan sus mejores galas para demostrar la calidad de sus productos.

Sin embargo, esta feria venía marcada también por la presencia del rey Felipe VI lo que ha hecho que nadie quiera perder su oportunidad para enseñar a Su Majestad lo bueno que es en su trabajo y sus propias reivindicaciones.

Además de los cuatro jóvenes de UAGA que han entregado una carta y un regalo con pequeños botes de tierra de las provincias de Aragón, ha habido hueco para la innovación gastronómica.

Salz Medina ha buscado entregar al rey su producto propio para que pueda saborearlo. Se trata de unas palomitas de aceite de oliva virgen extra de empeltre con chocolate y otras con cereza.

Un producto ‘premium’ que elaboran en su marca 'Salz&Salz'. Esto no lo hace sola ya que colabora con Palomitas Popit. Así ha sido la propia Medina la que ha perdido toda vergüenza para dárselo al rey en su visita al stand del Gobierno de Aragón.

"Queríamos transmitirle que en Aragón hay emprendimiento, hay innovación y sobre todo, que es de dos mujeres emprendedoras en el sector", señala la joven.

A pesar de que no ha podido dárselo en mano, se lo ha entregado a un miembro de la Casa Real con lo que espera que "ojalá lo pruebe y le guste".

Dos mujeres y un objetivo

El nacimiento de esta colaboración de este novedoso producto nació del deseo de dos emprendedoras por "recordar a los postres antiguos de las abuelas". Se refiere así al tradicional pan con chocolate y aceite.

Así, las dos con un producto gourmet como el AOVE de empeltre y las palomitas de sabores querían "juntarlos y hacer algo muy diferente, pero con innovación mediante productos clásicos".

De esta forma, elaboran desde palomitas con AOVE empeltre SalzySalz, chocolate y sal, y la variedad de cereza con chocolate y AOVE empeltre SalzySalz. A esto se suma una botella de aceite de oliva virgen extra empeltre SalzySalz. Así una caja en forma de cofre ha recibido el rey Felipe VI.

Una empresa de premio

Salz Medina, la encargada de entregarle el regalo, está detrás de una de las marcas de AOVE con mayor prestigio en Aragón. La joven emprendedora y su marca pueden decir que es la única marca AOVE aragonés incluida en el listado ‘Gino Celletti Top Monocultivar 2026’.

Su producto cultivado en el campo de Borja, a las faldas del Moncayo. Se trata así de un aceite de oliva virgen extra de empeltre. Su calidad y su forma de cosechar lo ha hecho llegar a lo más alto.

"Nuestra diferenciación es que hacemos cosecha temprana y extracción en frío de esta variedad, que es muy exclusiva por ser solamente nuestro territorio", explica Medina.