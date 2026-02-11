El PAR, tocado y casi hundido tras el 8-F: el ‘clavico del abanico’ se agarra a un clavo ardiendo en las municipales

El Partido Aragonés (PAR) fue uno de los grandes derrotados en las elecciones del 8 de febrero. Una de las fuerzas históricas del Parlamento autonómico, presente en 8 de los 11 gobiernos democráticos, no obtuvo representación y tendrá que subsistir sin diputados en las Cortes.

Este descalabro no es más que la consecuencia final de cinco años marcados por un caos judicial difícil de explicar, que se ha convertido en un goteo de militantes hacia otros partidos, escisiones y formaciones, hasta diluirse por completo.

Y es que la vida del PAR ha estado marcada en los últimos cinco años por el Congreso de 2021, en el que fue reelegido Arturo Aliaga, entonces vicepresidente de Aragón, pero un juez lo anuló por la afiliación de 311 militantes de forma irregular.

Las discrepancias internas sobre el acatamiento de la sentencia llevó a la celebración de una moción de censura en 2023 contra Aliaga por la Ejecutiva que él mismo nombró, y el partido pasó a estar liderado por Alberto Izquierdo.

Dos años después, y tras recurrir sin éxito a todas las instancias, con impagos a trabajadores y sin sede en Zaragoza, el PAR tuvo que cumplir la sentencia y repetir aquel Congreso, pero la fractura era ya un hecho con varias escisiones y miembros históricos que se habían bajado del barco. Apenas 160 personas participaron en el Congreso que puso punto y final al embrollo judicial.

En plena crisis judicial e interna, y casi en contra de lo que decía cualquier previsión, el PAR amarró su presencia en las Cortes en mayo de 2023 gracias a los votos de Teruel.

Pero ya no ha sido suficiente y este terremoto culmina este domingo 8 de febrero con la desaparición del PAR de las Cortes de Aragón.

Albelda (Huesca), Oseja (Zaragoza), Belló, Bañón, San Agustín o Gúdar (Teruel), el pueblo de Alberto Izquierdo, fueron algunas de las escasas localidades donde se mantuvo como fuerza más votada.

Ahora, en el partido llaman a la reflexión, con un siguiente objetivo en el que su futuro ya penderá de un hilo, las elecciones municipales de 2027 y, sobre todo, en el mundo rural, donde confían en mantener su fuerza.

Como primer paso, Alberto Izquierdo pondrá este miércoles su cargo a disposición de la Ejecutiva para que ellos decidan su continuidad, si bien no se espera que haya grandes novedades y revoluciones en un partido que renovó sus órganos hace apenas cinco meses.

Uno de sus impulsores a principios de siglo fue José Ángel Biel, vicepresidente de Aragón durante tres legislaturas con el socialista Marcelino Iglesias y presidente de las Cortes entre 2011 y 2015. Aparece a cuentagotas, casi siempre cuando al PAR le va regular, y esta vez no iba a ser menos.

“Esto se veía venir desde 2015. En 2021, tres presidentes del PAR pedimos a la militancia que cambiaran las cosas y las ideas. No nos hicieron caso e hicieron una trampa. Cuando un partido se pasa media vida en los tribunales, es muy difícil que la gente lo tome en consideración”, ha afirmado en una entrevista en Aragón Radio.

Su objetivo ahora, dice, es “que el aragonesismo no se pierda”, lanzando, como ya hizo en 2023, flores a Jorge Azcón.

“Me alegra mucho ver un montón de banderas de Aragón en la fiesta final del PP, cosa que no ocurrió hace años. Son pequeños síntomas que hace pensar que estos pactos hay que usarlos para ampliar el aragonesismo. Hay muchísima gente que se ha marchado del PAR”, añade.