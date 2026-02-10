El Rey Felipe VI inaugura una "novedosa y tecnológica" FIMA 2026: "Llega en un momento muy importante para el campo"

FIMA 2026 ha abierto sus puertas por la puerta grande. El Rey Felipe VI se ha encargado de inaugurar la Feria Internacional de Maquinaria Agraria que se celebra esta semana en Zaragoza.

Su Majestad no acudía a esta cita desde la 40.ª edición celebrada en 2018 y fue acompañado por el en ese momento presidente de Aragón, Javier Lambán.

En esta jornada especial inaugural ha recorrido los distintos pabellones acompañado por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; el ministro de Agricultura, Luis Planas; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán. Además de otras autoridades como la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, y el consejero de Agricultura, Javier Rincón.

Antes de dar comienzo al paseo inaugural protagonizado por el Rey Felipe VI, el presidente de Feria Zaragoza, Jorge Villarroya ha destacado lo "novedosa" que es esta nueva edición.

"Es un día muy especial al contar con la presencia de Su Majestad el Rey que supone un respaldo impresionante, no solamente al sector que representamos hoy, sino simplemente al sector industrial, la maquinaria y al tejido empresarial en general y a sus trabajadores".

Además ha subrayado que se celebra en un momento "muy especial": "El sector agrícola está en cierta incertidumbre como consecuencia, no solamente de los desafíos a los que se tiene que enfrentar en este momento, como los desafíos climáticos, los temas de sostenibilidad, el tema de la competitividad y lógicamente también en un momento en el que por Mercosur se ve modificado por los acuerdos".

Este año FIMA presenta dos fuertes pilares como FIMA Tech que "presenta novedades en materia de eficiencia energética, de cibersabilidad, de Inteligencia Artificial, de maquinaria de precisión". Como también FIMA Conecta Talento en el que se enfatiza "la relación entre profesionales jóvenes del mundo agrícola y estudiantes".

Esta gran feria ocupa una superficie expositiva de 88.480 metros cuadrados y cuenta con la participación de 1.261 marcas expositoras, procedentes de 35 países, de las cuales, 663 son extranjeras y 598 españolas, entre ellas 117 aragonesas.

Así ha sido el recorrido del Rey

El recorrido del rey ha estado marcado por la visita a diferentes empresas de maquinaria agraria como Fede Pulverizadores (Valencia), Bellota Agrisolutions(País Vasco), John Deere (Estados Unidos), JJBroch (Madrid), Tractores Antonio Carraro (Italia) y el stand de Alimentos de Aragón del Gobierno de Aragón.

Una visita que ha pillado por sorpresa a muchos de los que han aprovechado la primera jornada para conocer las últimas novedades en el sector agrario.

Así ha quedado marcada por pequeñas anécdotas como fotografías con pequeños zaragozanos que han corrido a saludar al Rey y no ha dudado en prestarse para que los niños consiguieran una foto. Otras jóvenes han quedado impactadas ante la presencia y saludo de Su Majestad que tras su paso comentaban "que fuerte".

Felipe VI además ha tenido una larga charla con los representantes de las asociaciones agrarias en Aragón como UAGA, Asaja, Araga, UPA y AEGA. Los agricultores ya habían señalado que aprovecharían la ocasión para explicarles las reivindicaciones del campo aragonés y así lo han hecho durante su interacción Su Majestad en el stand del Gobierno de Aragón.

No han sido los únicos que han aprovechado la oportunidad ya que los representantes de jóvenes de UAGA han conseguido darle en mano una caja con tres botes con tierra de las tres provincias aragonesas acompañado de una carta con las reivindicaciones de su sector.

Alboroto de los agricultores

A pesar de que ha sido una jornada marcada por el buen ritmo y el buen hacer de Su Majestad el Rey que ha estado muy atento a todas las explicaciones de las empresas con las que se ha parado a hablar, no ha quedado extento de cierta polémica.

Su visita ha tenido cierto revuelo por parte de un grupo de agricultores con chalecos de AEGA que han gritado en varias ocasiones: "Nos han vendido a Mercosur". Un comentario que parecía ir directo hacia el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Hacia este también han ido mensajes de "Planas dimisión", que han sido acompañados de más de un pitido. Todo lo contrario que para el rey, el cual ha sido recibido por gritos de "¡Viva el Rey!" en más de una ocasión.