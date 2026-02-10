Las lluvias en Aragón fuerzan maniobras en varios embalses y la CHE vigila el incremento de varios ríos

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) mantiene este martes la vigilancia sobre el incremento de caudales en los ríos de la margen izquierda del Ebro, desde la cabecera hasta el Gállego, tras las lluvias registradas desde ayer lunes y las previstas hasta mañana miércoles.

A esta situación se suman también los ríos Tirón y Najerilla, en la margen derecha.

Según la previsión hidrológica, el aumento de caudal podría ser más significativo en el Irati y en la cuenca alta del Aragón, debido a la fusión parcial del manto de nieve provocada por el notable ascenso de temperaturas.

Salida embalse de Yesa. CHE

Entre el lunes y el miércoles se están registrando precipitaciones que superan los 30 litros por metro cuadrado en la cabecera del Ebro, la cuenca alta del Nela, el eje desde el Zadorra hasta el Pirineo central, zonas elevadas del Pirineo oriental y puntos altos del Sistema Ibérico riojano.

En áreas concretas del Irati y de la cabecera del Aragón, los acumulados podrían rebasar los 50 l/m² en dos días.

Por el contrario, las precipitaciones están siendo mucho más débiles en la ribera del Ebro en La Rioja y Navarra, así como en la margen derecha del Ebro desde la cuenca baja del Jalón hasta el Matarraña.

El ascenso térmico registrado desde ayer ha elevado la cota de nieve por encima de los 2.000 metros en la mitad occidental de la cuenca, favoreciendo la fusión de nieve en cotas medias.

Como consecuencia de este escenario, los caudales de los ríos de cabecera han aumentado este martes y se prevé que se mantengan en niveles moderados hasta el viernes. La CHE señala que todas las crecidas previstas tienen carácter ordinario y no presentan, en estos momentos, capacidad para provocar inundaciones graves.

Aguas abajo, el Ebro comenzará a reflejar este aumento de aportaciones a partir del miércoles. Las previsiones indican que el caudal podría superar con alta probabilidad los 500 m³/s, aunque resulta muy poco probable que alcance los 1.000 m³/s.

Ante este escenario, la CHE ha activado maniobras preventivas en varios embalses estratégicos para aumentar su capacidad de laminación. En concreto, se están realizando actuaciones en Mansilla (Najerilla), Yesa (Aragón) y La Peña (Gállego), con el objetivo de disponer de resguardo suficiente ante la avenida.