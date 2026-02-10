Jóvenes agricultores le entregan una carta al Rey Felipe VI y botes con tierra de Aragón: "Que vea que este es nuestro sustento"

El Rey Felipe VI ha sido la estrella de esta mañana inaugural de FIMA. Su Majestad ha visitado Zaragoza para dar la bienvenida a la 44ª edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola tras ocho años sin contar con su presencia.

Durante su visita por los ocho pabellones de la feria en la que se ha interesado por las novedades y avances del sector agrario también ha tenido un momento para las reivindicaciones.

El campo vive un momento convulso con el acuerdo de Mercosur, la reforma de la PAC y el relevo generacional. Esto ha marcado el final del camino de Su Majestad cuando ha llegado al stand de Alimentos de Aragón de la DGA.

Allí ha sido recibido por los secretarios generales y representantes de las asociaciones agrarias aragonesas. Así han estado presentes UAGA, Asaja, Araga, UPA y AEGA con los cuales se ha mantenido una conversación distendida marcada por los problemas agrarios.

No han sido los únicos ya que los jóvenes de UAGA han aprovechado la ocasión para entregarle personalmente sus reivindicaciones. Lo han hecho cuatro de ellos, Juan Escuer, Javier Cros, Alfredo Sanjuán y Nicolás Aldea.

Esta es la caja que los jóvenes de UAGA han entregado al Rey Felipe VI UAGA

Este cuarteto le ha entregado una caja con un pequeño regalo para Su Majestad y una carta firmada por el responsable del Área de Jóvenes de UAGA-COAG.

El obsequio que le han dado en mano contenía tres botes con tierra labrada procedente de las tres provincias aragonesas.

Con esto venían a representar su trabajo: "El apego que tenemos a nuestra tierra y que sirva de recuerdo,porque este es nuestro sustento, nuestro futuro, y también nuestra responsabilidad con las generaciones futuras", manifestaba Alberto Sanjuán, responsable del Área de Jóvenes tras entregarle el regalo.

La carta, al detalle

Esta agrupación ha introducido en la caja una carta con las reivindicaciones y problemática de los jóvenes agricultores.

Así el contenido de la misma dice esto: "Desde el Área de Jóvenes de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, llevamos varias décadas trabajando y reivindicando ante las diferentes administraciones para que los jóvenes aragoneses tengamos un futuro digno en la agricultura y la ganadería, al frente de nuestras explotaciones familiares, con el objetivo de poder vivir en nuestros pueblos y dedicarnos a la profesión que hemos elegido y tanto amamos".



De esta forma continúa señalando la importancia de la tierra como "nuestro medio de vida, y la trabajamos con tanto esfuerzo como cariño".

Por todo ello, han enumerado una serie de "dificultades y amenazas para poder incorporarnos a la actividad agraria y que nuestras explotaciones sean rentables".

"Dificultades para acceder a la tierra debido al encarecimiento por la competencia con los fondos de inversión, centros de datos y plantas de energía renovable", señalan.

A la que añaden que tienen "dificultades para acceder a financiación por el desinterés del sector bancario en financiar el desarrollo de nuestras explotaciones. Además, este problema se agrava por una mala gestión de las ayudas públicas que recibe el sector agrario. Estas ayudas son repartidas de forma injusta y no priorizan las explotaciones más necesitadas".

A su juicio y como manifiestan hay una "falta de rentabilidad de la agricultura y la ganadería, con una cadena de valor que empobrece a productores y consumidoras en beneficio de la gran distribución"

"El sector primario no es una prioridad en las políticas económicas, especialmente en cuestiones de ámbito internacional. Tratados como el acuerdo con Mercosur evidencian que la agricultura y la ganadería siempre son utilizadas como moneda de cambio, quedando un escalón por debajo del sector industrial", reclaman.

Así, en su carta también mencionan una "falta de desarrollar una Ley de Agricultura Familiar que apoye y defienda el modelo profesional, social y familiar".

Por todo ello subrayan que "es necesario un Plan Nacional de Relevo Generacional. Un instrumento para apoyar a los jóvenes que quieren dedicarse a la agricultura y a la ganadería, y para seguir teniendo un medio rural vivo que cohesione territorial y socialmente nuestro país".

Así se dirigen a Su Majestad: "Como Jefe del Estado nos gustaría contar con el apoyo institucional de la Corona en esta legítima y necesaria reivindicación".