Cargos del PSOE-Aragón piden cambios a Sánchez y Alegría tras el "hostión" electoral: "Así no podemos seguir"

"Ha sido un hostión y si nadie hace nada, el mes que viene nos llevaremos otro en Castilla y León y en junio, otro más en Andalucía. Así no podemos seguir".

El batacazo de Pilar Alegría este domingo, ha reavivado las voces críticas dentro del Partido Socialista de Aragón.

Los 18 diputados conseguidos por la que fue ministra de Educación y portavoz de Pedro Sánchez son un resultado "malo sin paliativos", según reconocen entre sus propias filas.

Vídeo | Esto es lo que dicen los resultados de las elecciones en Aragón: ¿es esta región el 'Ohio español'?

Por eso piden una "reflexión profunda" que evite que la sangría se extienda a otras comunidades autónomas y se alargue hasta más allá de las municipales de 2027.

Afines a Javier Lambán rechazan que esos 18 escaños puedan compararse con los 18 que obtuvo el expresidente aragonés en 2015, ya que entonces había otros 17 a la izquierda del PSOE y se pudo gobernar.

Tanto oficialistas como lambanistas coinciden en que Alegría ha hecho una buena campaña. "Pero ha pesado el clima antisanchista y eso nos está matando en el territorio", reflexiona un conocido representante progresista.

"Si Pedro no fuera presidente ya se habría pedido su cabeza", añade.

Para los consultados, el tibio resultado de Azcón no debe llevar a errores. "Sobre todo si no queremos perder la Diputación Provincial de Zaragoza y sufrir otro batacazo en el Ayuntamiento", resaltan.

Si se repitieran los resultados de este 8-F, la Diputación de Zaragoza, único bastión socialista tras el descalabro de 2023, caería en manos del PP.

"Estamos a tiempo de evitarlo, pero si no cambiamos el rumbo, la situación puede terminar descontrolándose", admiten.

Por el momento, nadie ha pedido a Alegría que dé un paso al lado. Tampoco está previsto, y ella misma decía tras la Ejecutiva de este lunes que no se le ha pasado por la cabeza.

"Un drama"

"Tampoco se puede abrir una guerra civil así como así", razona uno de los críticos.

"No se trata de buscar culpables, pero sí de hacer una reflexión serena y alejada de la soberbia de los últimos años. Este partido no es de nadie", recuerda otro dirigente.

El mejor ejemplo de lo que ha pasado es Huesca, hasta hace no mucho feudo del PSOE. La provincia que más ha apoyado a Pilar Alegría ha sido la que más le ha castigado en las urnas, pasando de siete escaños a cinco y bajando de un suelo que estaba en los seis.

"Un drama", resumen desde las filas socialistas.

Los críticos también señalan el liderazgo de Lola Ranera en el Ayuntamiento de Zaragoza. Partidaria de Javier Lambán, decantó su sucesión al apoyar a Pilar Alegría, unos "bandazos" que temen pagar en las urnas en las municipales de 2027.

"La gente no es tonta y sabe perfectamente cuando las cosas se hacen por tacticismo. Históricamente, ha ocurrido tanto en el PP como en el PSOE, y siempre se ha terminado viendo en el resultado", dice otra de las voces de peso del partido.

Esto hace que en el seno de la formación no descarten "cambios" de aquí al próximo año para no perder ayuntamientos clave y la propia Diputación.

Especialmente al ver cómo el entorno metropolitano de Zaragoza se ha teñido de 'Verde Vox'.

En Teruel no hay muchas mejores noticias. Aunque se han mantenido los cuatro escaños, los socialistas han sido incapaces de recuperar los miles de votos que, hace ya tiempo, se fueron a Teruel Existe.

El calendario electoral hace que no haya tiempo que perder, ya que, como ellos mismos recuerdan, "en nada" tendrán que empezar a hacer las listas para las municipales.

"Y si esto sigue así, lo haremos con la gente desilusionada. Con lo ocurrido no hay que pasar factura, pero sí página. Ahora es cuando más necesitamos un liderazgo fuerte que permita enderezar el rumbo", coinciden los consultados.

Para ello será prioritario "hacer poco ruido", algo difícil teniendo en cuenta el historial del PSOE aragonés. Más todavía cuando en unos meses habrá que elegir a los senadores autonómicos y componer las listas electorales de 2027.

"Pero es lo que toca. Hay que analizar qué y cómo ha pasado; qué se ha hecho mal y qué se ha hecho bien", completan.

Lo positivo

Pese a la larga lista de deberes, no todo en este 8-F ha sido negativo. Así lo ven, al menos, los más optimistas.

"Se ha reactivado la izquierda a nuestra izquierda. Mucha gente joven ha votado a CHA y, el día de mañana, puede votar al PSOE", razonan desde el lado oficialista en referencia a los seis escaños de Jorge Pueyo.

Muchos sabían a lo que iban este 8 de febrero, de ahí que el impacto no haya sido tan grande como el de noches tan aciagas como la de la derrota de Joaquín Almunia.

Otro factor positivo es el tirón que sigue teniendo Pedro Sánchez. Se vio en el mitin de cierre de campaña, donde alrededor de 200 personas tuvieron que quedarse fuera por falta de espacio.

"Para bien y para mal, sigue siendo nuestro mejor activo. Nadie en el PSOE tiene ese tirón ni es capaz de generar los sentimientos que él genera", señalan.

Las mismas fuentes reconocen que el pobre resultado de Azcón les ha favorecido y ha hecho que el foco se haya puesto en PP y Vox. "Ha amortiguado el golpe. Además, este no ha sido nuestro peor resultado histórico. Pilar ha sacado más votos que Javier. Hemos resistido como segunda fuerza y nos volveremos a levantar", confían.

Lo que no terminan de entender es el 'regalo envenenado' de la nueva financiación autonómica y la regularización masiva de inmigrantes, dos aspectos que han condicionado la campaña en Aragón, "han dado alas a PP y Vox" y han marcado, para mal, las aspiraciones de Pilar Alegría.

Para eso, dicen, "ahora no es momento de revolucionarse sino de organizarse".