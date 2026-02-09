Chunta se abre a explorar un frente de izquierdas liderado por Rufián: "No nos ha llamado, pero todo se puede hablar"

Chunta Aragonesista, uno de los claros vencedores de las elecciones en Aragón, se ha abierto a explorar la opción de crear un frente nacional de izquierdas como el que estaría planteando Gabriel Rufián.

Por el momento, desde CHA reconocen que nadie se ha puesto en contacto con ellos para estudiar su posible incorporación, pero tampoco descartan, ni mucho menos, poder hablar y estudiar en qué consistiría este nuevo partido.

“Hablar no ocasiona ningún problema. Nosotros seguimos trabajando en ese paraguas que siempre hemos hecho con fuerzas hermanas, como lo hicimos con Sumar, cuando ni siquiera era un partido político, sino únicamente un paraguas que acogía diferentes formaciones territoriales”, ha señalado la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras.

Chunta ha reunido esta tarde a su Consello Nazional para analizar los resultados electorales de este 8 de febrero, en el que han duplicado su presencia en las Cortes de Aragón con su segundo mejor resultado histórico.

En las últimas elecciones generales, CHA participó bajo la marca de Sumar, consiguiendo arañar un diputado en el Congreso, el de Jorge Pueyo, con el que se ha dado a conocer para ahora liderar a la formación aragonesista en la oposición en las Cortes.

“Cuando nos llamen, hablaremos, lógicamente. Nosotros seguimos trabajando con nuestros partidos que son hermanos, como Compromís, Más Madrid, los mallorquines, con los canarios… Vamos a seguir hablando con ellos y, de cara a las estatales, queremos que haya un abanico amplio”, ha señalado Lasobras.