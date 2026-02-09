CHA descarta facilitar la investidura de Azcón para que Vox no entre en el Gobierno de Aragón: "Rotundamente no"

Chunta Aragonesista dirá “rotundamente no” a cualquier posibilidad de apoyar una investidura de Jorge Azcón para evitar que Vox vuelva a entrar en el Gobierno.

Así de contundentes se han mostrado desde la formación, uno de los claros vencedores de las elecciones aragonesas de este 8 de febrero, en las que lograron duplicar su presencia en las Cortes de Aragón.

CHA ha reunido este lunes a su Consello Nazional para analizar los resultados, y tras el cual han descartado por completo facilitar cualquier investidura de Jorge Azcón.

“No vamos a votar a favor, rotundamente no. Las políticas del Partido Popular y de Chunta Aragonesista están en las antípodas. Están desmantelando la educación, la sanidad, los servicios sociales y Chunta Aragonesista siempre va a defender los servicios públicos”, ha zanjado la secretaria general, Isabel Lasobras.

Para Chunta, el crecimiento es satisfactorio, pero los datos globales dejan, dicen, un escenario “tan grave como preocupante” para el futuro inmediato de Aragón.

“Han sido incapaces de aprobar unos presupuestos para el año pasado, ni para este, ni de aprobar leyes, como la de vivienda, en un momento de necesidad máxima. Nos tememos que vuelva a ser un gobierno inestable”, ha aseverado Lasobras.

Ante ello, creen que Azcón cometió un “error” al convocar estas elecciones, en las que pretendía pactar con Teruel Existe y ha terminado “abriendo de par en par las puertas de La Aljafería a la ultraderecha”.

“Nos tememos una repetición electoral, lo cual volvería a ser un grave error y un grave fracaso, no solamente de Azcón, sino también de Feijóo, que es el que le ha obligado a convocar estas elecciones, desde luego para desgastar al PSOE”, ha afirmado.