Alegría descarta abstenerse para que Azcón pueda gobernar sin Vox: "Sabía lo que hacía. Ahora, que lo asuma"

Alegría, este lunes en la sede del PSOE-Aragón. E. E.

La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha descartado abstenerse para facilitar un Gobierno del PP sin Vox en Aragón. "Cuando Azcón convocó las elecciones sabía lo que hacía. Ahora, que asuma sus responsabilidades. Yo asumo la mía, que es tomar nota del resultado y liderar la oposición", ha dicho tras reunir a su Ejecutiva regional.

Tampoco habrá una abstención técnica. A su entender, los populares llevan años "alimentando y ensanchando a los de Abascal". "Una no sabe ya dónde empieza el PP y termina Vox", continuaba.

A las elecciones, Azcón se presentó "con la excusa del presupuesto y la intención de gobernar en solitario": "Pues aquí tenemos la palabra de los aragoneses y el resultado. Ahora es su tiempo. Ellos tendrán que hablar, no sé si llegarán a entenderse. Mi papel está claro".

Alegría ha asegurado que se pone a trabajar "desde ya" para recuperar la confianza de los aragoneses de cara a las municipales de 2027 y a las generales. La exministra achaca su mal resultado -18 diputados que igualan el peor registro histórico del PSOE de Lambán en 2015- a "una combinación de distintos elementos".

Sin embargo, no ha querido entrar en detalles. "Días tendremos para analizarlo. Necesitamos tiempo para poder hacerlo de una manera sosegada", replicaba a preguntas de los periodistas.

Lo que tiene claro es que no va a dimitir. Según ha explicado, esa posibilidad no ha pasado por su cabeza.

En su opinión, el 8-F ha abierto un escenario de mayor incertidumbre e inestabilidad en el que Aragón no tiene Gobierno ni presupuestos. "El PP es ahora más rehén de Vox y cómplice de posiciones más extremistas y radicales", decía.

La líder socialista se ha comprometido a hacer una oposición "seria y constructiva"; a poner voz a los problemas de los aragoneses y llevarlos al Parlamento.

Preguntada por si esos 18 diputados pueden reabrir grietas en el PSOE aragonés, ha reconocido que este no era el resultado que esperaba el partido. "Pero a partir de ahí, el PSOE está unido y con ganas de afrontar el nuevo momento que se abre", resaltaba.

