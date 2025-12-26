El PSOE propone dos debates electorales en Aragón TV y TVE y que sean coordinados por la Asociación de Periodistas

El Partido Socialista ha planteado a la Asociación de Periodistas de Aragón (APA) y al Colegio Profesional de Periodistas de Aragón que coordinen de manera conjunta los debates electorales que van a tener lugar entre los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón durante la campaña electoral previa al próximo 8 de febrero.

Así se lo ha trasladado el PSOE Aragón a ambos órganos profesionales en una carta que este viernes ha mandado la secretaria de Organización y coordinadora de la campaña electoral, Manuela Berges, a la presidenta de la APA y del Colegio de Periodistas, Isabel Poncela.

La carta se sustenta en las numerosas solicitudes recibidas por el PSOE para la celebración de debates y el escaso tiempo que hay para ellos. “Esta acumulación de peticiones y la repetición de debates en un margen de tiempo tan reducido difícilmente aportaría elementos sustancialmente nuevos al electorado, pudiendo además generar una dispersión de formatos y mensajes que no contribuiría a un debate público más claro y enriquecedor”, ha explicado Berges en la carta.

La responsable de la campaña electoral del PSOE Aragón recuerda que la candidata socialista, Pilar Alegría, “ha mostrado su interés en participar tanto en un debate con los cabezas de lista de las ocho formaciones políticas con representación en las Cortes de Aragón, como en un ‘cara a cara’ con Jorge Azcón”.

Para el PSOE Aragón, el hecho de ofrecer esta coordinación a estos órganos profesionales, “por su carácter profesional, independiente y representativo del conjunto del sector, es el marco más adecuado para asumir esta coordinación, aportando credibilidad, neutralidad y rigor al proceso”. Añade, además, que “correspondería a la APA y al Colegio de Periodistas concretar los detalles organizativos y la selección de los moderadores entre profesionales de los distintos medios aragoneses”.

“El objetivo es garantizar que ningún medio quede al margen y que todos, tanto públicos como privados, sean tratados del mismo modo, sin priorizar a unos sobre otros”, plantean en la carta. Añaden que “los debates sean producidos por las dos televisiones y radios públicas que operan en Aragón (CARTV y RTVE en Aragón), ofreciendo una señal común a todos los medios interesados, de forma que se asegure la igualdad de acceso, la no exclusión de ningún operador y la equidad entre periodistas y medios de comunicación”.

“Una coordinación común de los debates contribuiría a reforzar los principios de pluralismo informativo, igualdad de oportunidades entre las formaciones políticas y calidad democrática, evitando una fragmentación excesiva de formatos, mensajes y audiencias que pudiera generar confusión entre la ciudadanía”, concluye la carta.