Primeras reacciones políticas en Aragón sobre el registro de la sede de Forestalia: "Algo huele a podrido en Dinamarca"

El registro a la sede de Forestalia por parte de la UCO ha generado un terremoto político, social y empresarial en la Comunidad. Las reacciones no se han hecho esperar, y algunos de los principales partidos políticos ya se están pronunciando ante la tormenta que se puede generar.

Desde Teruel Existe, muy críticos con la expansión de las renovables y, especialmente, con Forestalia, han mostrado su confianza en que la UCO “va a destapar todo lo que evitaron que descubriéramos” en la comisión de investigación que se abrió en las Cortes de Aragón.

“Tras años denunciando en los tribunales supuestas tramas corruptas, la realidad nos da la razón”, han celebrado a través de redes sociales.

De hecho, su portavoz, Tomás Guitarte, también ha escrito un breve tuit, pero contundente, en el que cita a Shakespeare: “Algo huele a podrido en Dinamarca”.

Alegría: “La justicia tiene que trabajar”

Al respecto se ha pronunciado la ministra y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, que ha dicho que se ha enterado del registro en la sede de Forestalia por los medios de comunicación, y ha dejado todo en manos de la justicia.

“Máxima transparencia. Es el momento de que la justicia actúe y trabaje. Hay que dejar que siga este proceso”, ha afirmado.

Dardos entre PP y PSOE

Mientras, PP y PSOE también han tenido un ligero encontronazo a través de X (antes Twitter). Los populares han escrito un post en el que ponen de relieve que “la corrupción socialista estalla en Aragón”, y añadiendo que “el hedor es insoportable”.

Ante ello, los socialistas han respondido de forma sutil, recordando que, hace apenas un mes, Jorge Azcón presentaba junto al presidente de Forestalia, Fernando Samper, sus centros de datos en tres localidades de Zaragoza. “El hedor…”, escriben, incorporando la foto de aquel día.