Forestalia muestra su total colaboración con la UCO y asegura que mantendrá su actividad con "total normalidad"

Forestalia ha roto su silencio tras el registro cometido por la UCO de la Guardia Civil este jueves en su sede en el número 33 de la calle del Coso en Zaragoza. En un brevísimo comunicado, la empresa de renovables aragonesa manifiesta su "plena" colaboración con las autoridades policiales y judiciales en las cuestiones en las que ha sido requerida.

Desde la compañía comparten que las actuaciones llevadas a cabo este jueves están bajo secreto. Por ello mismo, sostienen que la empresa "no puede ofrecer información alguna" sobre los hechos ocurridos a lo largo de la mañana.

A pesar de haberse cometido un registro de más de seis horas de duración, la organización energética asegura que va a mantener la "total normalidad" de sus actividades profesionales.

Un comunicado breve y que llega casi diez horas después de que los agentes de la UCO entraran para cometer el registro en la sede que mantienen en el centro de la capital aragonesa. Las actuaciones policiales se han alargado hasta casi las 16.00 cuando se sospecha, aún con falta de confirmación oficial, que los agentes han abandonado el edificio en dos vehículos a través del parking público situado en las inmediaciones del edificio.

La empresa que preside Fernando Samper ha sido objeto de estas actuaciones en el mismo momento que se producía el registro de empresas en Sevilla y Madrid. En concreto, en Sevilla el registro ha tenido lugar en el Bar La Bola, a través del cual, según sospecha la UCO, se ha blanqueado dinero. Fernández es el administrador único de la empresa que gestiona este establecimiento, informaba este jueves EL ESPAÑOL.

No ha sido lo único, ya que este miércoles se producía la detención de Leire Díez, la fontanera del PSOE, que está siendo investigada judicialmente por operaciones para conseguir información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y contra la UCO, y del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Este jueves hay que sumar la detención de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar.

Es por este último que sale mencionado en toda esta trama.Como informó EL ESPAÑOL Antxon Alonso y Santos Cerdán influían en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Teresa Ribera en pro de compañías renovables que les pagaban como la aragonesa Forestalia.

El registro cometido este jueves se ha dado entorno a las 10.00 de este jueves y ha durado unas seis horas. A las 15.07 ha llegado un coche con dos agentes de paisano que han entrado al edificio número 33 del Coso. No ha sido mucho más tarde, a las 15.40 cuando del parking ubicado en plaza de España que conecta con el edificio han salido dos coches, que presumiblemente eran de la UCO. Los dos coches han seguido camino por el Coso y no se ha vuelto a tener noticias de ello.

A lo largo de la mañana, las inmediaciones de las oficinas no han contado con un gran movimiento más allá de los trabajadores de Forestalia poco después de que se diera comienzo el registro. Según han señalado algunos de ellos, no conocen el entresijo de lo que está ocurriendo. Empleados del mismo edificio de otras empresas que tienen su sede en el edificio 33 del Coso han comentado en la entrada que no han visto nada.

El registro ha finalizado sin detenciones y por el momento no ha trascendido nada de lo ocurrido de puertas para dentro de la sede en el Coso 33 y que tiene una envergadura de tres plantas (quinta, sexta y séptima) en el edificio. La investigación llevada por la UCO se encuentra bajo secreto.