Saturación en las Urgencias de los hospitales de Zaragoza con pacientes en los pasillos: "No sabemos dónde meterlos"

Los hospitales de Zaragoza no han tardado en notar los efectos de los días festivos tras finalizar el puente de la Constitución. Unos días en los que la gente se mueve y se reúne más de lo habitual, lo que no favorece frenar el pico de la gripe que no para de subir y ya alcanza una incidencia 325,1 casos por 100.000 habitantes en la semana del 1 al 7 de diciembre.

Esta situación de infecciones respiratorias ha convulsionado en una presión asistencial en las Urgencias de los hospitales que ha coincidido más si cabe con la primera jornada de huelga de los médicos en contra del Estatuto Marco y las condiciones laborales propias de la Comunidad.

Uno de los hospitales más afectados de la jornada del martes ha sido el Hospital Universitario Royo Villanova. El centro referente del Sector I en Zaragoza se encontraba saturado en las Urgencias con 29 personas a la espera de que se les pudiera ingresar, sin tener cama asignada: "Tenemos 12 de ellos en los pasillos", explica Susana Martínez, adjunta de Urgencias en el Royo Villanova y delegada de CSIF y de prevención de riesgos laborales en el hospital.

Una situación sin precedentes que también se ve reflejada en la sala de saturación en el que a las 13.00 del martes había 20 personas a la espera de pruebas, entre ellas, seis de ellas con gripe. Según los últimos datos del departamento de Sanidad, la incidencia en Zaragoza de la gripe 384,6 casos por 100.000 en la semana del 1 al 7 de diciembre.

Así, este martes el Hospital Royo Villanova alcanzaba un pico de 94 pacientes al mediodía en el que reconoce que es una radiografía que "no creemos que mejore" de cara al resto de semana.

Una vuelta a la rutina tras los días festivos y la epidemia de gripe que se ha unido a la huelga de médicos convocada. Según señala la adjunta de Urgencias está afectando principalmente a las altas: "Los compañeros de servicios mínimos no harán muchas altas, porque no son de urgencias", detalla. Esto supone por lo tanto menos camas disponibles para el ingreso de muchos pacientes en espera: "No tenemos ni sitio para verlos, porque ya no sé dónde los vamos a meter", lamenta.

Lo mismo ocurre con la Atención Primaria, ya que muchos de los pacientes que han acudido a consultas se han visto con sus centros de salud en mínimos: "La gente viene a pedir una receta o solicitar una baja aquí y al final se juntan con los que están con gripe en Urgencias", indica Martínez.

La situación en el Hospital Royo Villanova también se extrapola a otros centros hospitalarios de la capital aragonesa. El Hospital Universitario Miguel Servet tenía a mediodía a 179 pacientes en Urgencias y en el Hospital Clínico Lozano Blesa (que aglutina también Pediatría) 124.

De esta forma, las Urgencias ven tensionada la asistencia sanitaria ante una circunstancia anómala con una huelga de cuatro días en curso. Según los datos emitidos por el departamento de Sanidad, 180 operaciones se han tenido que cancelar y solo se han llevado a cabo 162, entre ellas las de Urgencias.

Los datos de seguimiento de huelga han presentado cierto vaivén de cifras. La consejería de José Luis Bancalero ha emitido que han secundado la huelga un total de 560 efectivos de 3.575, lo que representa un 15,66%. Una cifra contraria a la que presenta Cesm Aragón, que la posiciona de hasta un 75% de seguimiento por parte de los profesionales sanitarios.

Los datos por provincias que ha compartido el Ejecutivo aragonés sitúan en 30 efectivos en huelga de 532 en Huesca (5,74%); en Teruel 36 de 402 (8,96%) y; 493 de 2.650 en Zaragoza (18,60%).

Escalada de la gripe

Por su parte, la incidencia de la gripe en Aragón sigue en aumento. Este martes Sanidad ha declarado el nivel 2 de riesgo en la provincia de Teruel por la epidemia de gripe tras alcanzar una incidencia de 54,3 casos por 100.000 habitantes en la última semana de noviembre a 108,2 en la semana del 1 al 7 de diciembre. Con ello, las tres provincias de la Comunidad se encuentran en epidemia de gripe.

Por su parte, la incidencia de gripe en la provincia de Zaragoza ha pasado de 201,5 casos por 100.000 habitantes en la semana del 24 al 30 de noviembre a 384,6 casos por 100.000 en la semana del 1 al 7 de diciembre.

Mientras, la provincia de Huesca ha pasado de 71,2 casos de gripe por 100.000 habitantes a 199, en el mismo periodo. La media de Aragón se sitúa en 325,1 casos por 100.000 habitantes en la semana del 1 al 7 de diciembre frente a los 164,8 de la semana del 24 al 30 de noviembre.

El nivel 2 de riesgo conlleva intensificar las recomendaciones en la aplicación de las medidas de prevención frente a la gripe mediante vacunación, higiene de manos, ventilar espacios, proteger a los más vulnerables y usar la mascarilla.