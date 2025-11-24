Aragón conmemora a Javier Lambán en la presentación de su libro póstumo: "Lo escribió en paz y para sus nietas"

Javier Lambán falleció hace poco más de tres meses a causa del cáncer ante el que llevaba peleando años. El pasado 15 de agosto se fue dejando un legado imborrable en Aragón y en España. Su huella no fue solo en el ámbito político, sino también en el histórico, además del humano.

Ese cariño y respeto que sentía Aragón por Javier Lambán se ha vuelto a reflejar este lunes en el Aula Magna de la Universidad de Zaragoza. Este 24 de noviembre se ha presentado su libro póstumo ‘La reforma agraria en Aragón (1931-1936)', que nace de la tesis doctoral de Javier Lambán Montañes con la que se convirtió en Doctor en Historia Contemporánea en 2014 con una nota de ‘cum laude’.

El acto ha contado con la presencia de su mujer, Marisa Lázaro; el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero; la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea; así como consejeros del Gobierno de Aragón, representantes de las Cortes, miembros del PSOE, el secretario general de UGT o el exrector de la Universidad de Zaragoza.

Todos ellos, junto a otros representantes políticos, familia y amigos han acudido a lo que ha sido un homenaje al Javier Lambán historiador y escritor. Un acto académico como y donde quería el expresidente aragonés, con recuerdos bonitos y emotivos que siguen develando detalles de la figura del político.

La rectora Rosa Bolea ha iniciado la presentación del libro editado por Doce Robles repasando la vinculación de Javier Lambán con la institución universitaria. Primero como estudiante y después como presidente del Ejecutivo.

“El homenaje que debemos a Lambán parte de reconocer su apoyo a la institución. Dotó a esta Universidad de recursos para crecer. Reformó la Facultad de Filosofía y Letras. La apuesta se ha prolongado con el actual Gobierno, lo cual muestra que el futuro de Aragón pasa por la Universidad”, ha destacado.

“La relación entre la Universidad de Zaragoza y Javier Lambán siempre se basó en la lealtad y la confianza, planteando acciones basadas en el progreso del conocimiento. Siempre le reconoceremos, fue uno de los nuestros”, ha añadido Bolea.

En cuanto a su tesis, que empezó en 2004 y duró 10 años, ha repasado que es un libro que “nos interpela sobre nuestro pasado y cómo ha evolucionado nuestra sociedad”. “Habla del reparto de la propiedad, de la modernización social y económica del país”, ha añadido.

Un recuerdo para sus nietas

Durante la presentación, la gran protagonista, Marisa Lázaro, ha confesado que Javier Lambán escribió en tranquilidad, porque así lo deseaba. “La finalidad es rendir culto a la verdad, a la verdad contrastada”, ha afirmado su viuda, que ha querido aprovechar su intervención para agradecer todas las muestras de afecto y solidaridad que han recibido estos meses. Una gratitud concreta a Jorge Azcón, al presidente de la DPZ, a la rectora Rosa Bolea, entre otros.

Igualmente, Marisa Lázaro ha recordado que este libro tiene un especial mensaje para sus nietas: “Javier presenta una obra que dirige como destinatarias últimas a sus nietas, a nuestras nietas. Ojalá le sirva, dice, a modo de clase práctica, de lo que aprendan en la escuela sobre la historia de su país, para estar orgullosas de su pasado y concebir su futuro como una tarea común de todos, de la izquierda y de la derecha, y para entender que convivencia y democracia son dos valores totalmente indisociables”.

A continuación, Javier Lafuente, de la editorial Doce Robles, ha contado cómo surgió la relación con Lambán, a quien conoció tarde y quien le propuso editar el libro hace 7 meses. Sin dudarlo, la editorial accedió, pese a la complejidad que conllevaba. “El 8 de agosto cuando aceptó todas mis sugerencias, me preguntó qué más podía hacer. Era el autor que todas las editoriales sueñan”, ha subrayado.

“Este libro que presentamos es un proyecto descomunal, es un abrumador trabajo de investigación, que en 10 años Javier pudo convertir en un libro más práctico y asequible para el mundo. Habla de su vida desde la infancia, habla de sus ideas, habla de sus inquietudes, de su trayectoria profesional”, ha desgranado Lafuente, quien ha agradecido también sus ayudas a la cultura.

Por otro lado, el presidente de la Institución Fernando El Católico, Carlos Forcadell ha lamentado la ausencia de Lambán en un día tan especial. “Hace dos décadas me planteó sacar adelante la tesis doctoral. Hicimos los papeles para su dirección”, ha comenzado a exponer antes de recopilar varios momentos del proceso de creación.

“El día de la defensa ante el tribunal dijo que era el mejor de su vida, se emocionaba”, ha manifestado Forcadell.

Su intervención terminaba con palabras emotivas y con una referencia al poeta romano Horacio que describe lo que Javier Lambán significa para muchos: “Es más duradero que el bronce”.

Un debate sobre el libro

En el acto se ha celebrado también un debate con Félix Teira, amigo de Javier Lambán de su época universitaria, como moderador, Eliseo Serrano, catedrático de historia moderna y vicerrector de Cultura, y Alberto Sabio, que dirigió su tesis.

“Por fin ve la luz algo que le hacía mucha ilusión a Javier. Conocí a un joven apasionado por la historia y la política, ha terminado su vida siguiendo con esas dos pasiones. Me llamó para que le escribiera el prólogo y estaba entusiasmado. Ponía toda su pasión en hacer las cosas”, ha destacado Teira.

Alberto Sabio y Eliseo Serrano han sido quienes han expuesto el contenido de la tesis, que fructifica la semilla de su infancia. Lambán inició su investigación en 2004, impulsado en gran medida por los recuerdos familiares en Ejea y las Cinco Villas, la comarca aragonesa donde quizás más efecto causó el proyecto legislativo de los gobiernos de la República.

“Habíamos hecho la reserva en abril o mayo para la presentación. Lambán me dijo que a ver si llegaba. Fue la primera y única vez que hablamos de la enfermedad”, ha desvelado Sabio, que además de acercar el ensayo, ha repasado anécdotas más distendidas, como por ejemplo el origen del madridismo del expresidente.

Para finalizar, los protagonistas animaban a leer el libro porque es la manera de "seguir recordándolo".