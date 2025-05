PP y Vox entran en vía muerta con el presupuesto de Aragón: "No hay comunicación desde hace tres semanas"

La negociación del presupuesto de Aragón ha entrado en vía muerta. PP y Vox confirman que no hay comunicación desde hace al menos tres semanas y reconocen abiertamente que se empieza a estar fuera de plazo. Las cuentas necesitarían entre mes y medio y dos meses para su aprobación, por lo que, como pronto, podrían empezar a ejecutarse en julio, sin apenas margen.

Mayo es el mes límite. Lo razonable es que, si hay presupuestos, se presenten este mes, ya que ir más allá carecería de sentido e incluso podría resultar contraproducente. Esto mismo, no obstante, se decía ya en abril y desde entonces no solo no ha habido avances, sino que las partes parecen todavía más distanciadas.

La versión oficial es que la puerta sigue abierta, pero con los micrófonos apagados, unos y otros reconocen que la posibilidad de tener que alargar la prórroga presupuestaria hasta el 31 de diciembre es cada vez más real.

El presidente, Jorge Azcón, rechazó la política migratoria de Pedro Sánchez como le pidió Vox, pero no hubo un pronunciamiento expreso sobre el Pacto Verde, una escenificación que exigían los de Santiago Abascal para sentarse a hablar.

El propio portavoz nacional, José Antonio Fúster, dijo exactamente cómo tenía que ser: una declaración “solemne” en sede parlamentaria al estilo Mazón que fuese “más allá de un simple canutazo o un ‘aquí te pillo, aquí te mato”. Desde el PP, sin embargo, no estaban dispuestos a hacer un pronunciamiento de semejante calado al dictado de sus antiguos socios. A esto se unían exigencias de dudosa legalidad o vinculadas, directamente, a políticas en las que el Gobierno de Aragón no tiene competencias. El propio Alejandro Nolasco pidió dragar el río Ebro sin importar las consecuencias, línea que el Ejecutivo de Jorge Azcón no estaba dispuesto a cruzar. También se exigía el rechazo a los convenios educativos entre España y Marruecos, potestad del Gobierno central.

Los populares, que han tenido como interlocutora a la vicesecretaria de Acción de Gobierno de Vox, Montse Lluis, han tratado por activa y por pasiva que la formación retirase estas condiciones, pero no han tenido éxito, quedándose con la sensación de que nunca ha llegado a haber una voluntad negociadora.

Cuando se producían avances que parecían apuntar a una ‘fumata blanca’ surgían nuevas exigencias que hacían desandar el camino recorrido. Todo esto ha hecho que en estas semanas haya sido imposible avanzar. Desde el Pignatelli no entienden esa intransigencia por parte de Vox, mientras que los de Abascal no creen estar pidiendo imposibles. “Lo que pasa es que no han querido hacer el mínimo gesto”, lamenta Alejandro Nolasco.

El portavoz es especialmente claro e insiste en que hace más de seis meses que no habla con Azcón de presupuestos. Con todo, nadie renuncia a que, sobre la bocina, pueda producirse el acuerdo. “Hasta el 31 de diciembre hay tiempo para aprobarlos. El tema es que el partido que está en el Gobierno en minoría y que tiene posibilidad de sacarlos adelante debe buscar los apoyos necesarios para que le den los números, es así de sencillo”, sentencia Nolasco.

Pese a las discrepancias, unos y otros coinciden en que el momento es ya de extrema dificultad. Los plazos se agotan y cada día que pasa cuenta, de ahí que ya muchos pongan la vista en el plan B: 2026.