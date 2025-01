Filas de más de una hora para vacunarse de la gripe en Zaragoza: "Aprovechamos y nos vacunamos toda la familia"

"No nos esperábamos tanta gente, pensábamos que en quince minutos estaríamos". Ese es el pensamiento recurrente que se ha manifestado este sábado en el Hospital Nuestra Señora de Gracia (Provincial) de Zaragoza en la jornada abierta de vacunación de la gripe sin cita previa.

A las 11.00 la cola ya daba la vuelta al interior del hospital y las enfermeras miraban sorprendidas a unas filas que no paraban de crecer, nada que ver con lo ocurrido en las anteriores convocatorias. "Los pacientes nos dicen que se han enterado por la prensa y estamos intentando que sea todo lo más ameno posible para ellos como para nosotras", explica una enfermera que se encuentra recabando datos de los pacientes antes de vacunarse.

Mari Carmen y Gloria, madre e hija, se han animado a venir a vacunarse en esta jornada de sábado por la comodidad que supone ante el aviso que emitió su centro educativo de la existencia de este día sin cita previa. "Dan la posibilidad y es más cómodo porque en el centro de salud te da en peores horas y supone que la niña pierda clase y para nosotros pedir horas en el trabajo", explica Mari Carmen.

Gloria, de 7 años, vacunándose de la gripe poro vía intranasal E. E.

Así, Gloria, de 7 años, una experta ya en la vacuna ha decidido vacunarse aunque esta vez le toque por la opción intranasal: "No estoy nerviosa, es mejor", dice divertida. Su madre explica que la pequeña se vacuna desde los 4 años de la gripe y del Covid. "Desde entonces en casa no hemos cogido ni la gripe ni el covid los cinco que vivimos juntos", destaca su madre.

No ha sido la única familia que ha aprovechado la oportunidad para vacunarse en familia. Azahara y Víctor han acudido con sus dos hijos a vacunarse después de intentarlo en su centro de salud y no poder: "No había cita en el centro y aquí es más fácil y cómodo", explica Azahara.

Azahara, Víctor, Nicolás y Manuel a la espera de ser vacunados en Zaragoza. E. E.

De esta manera, tanto los padres como Nicolás de 7 años quedarán protegidos de la gripe desde hoy. "No estoy nervioso porque el año pasado ya me la pusieron", cuenta Nicolás. Así, con la vacunación de los tres estará toda la familia vacunada ya que el pequeño de 4 años ya se vacunó en octubre cuando abrieron la vacunación para esa franja de edad.

La gente joven también se ha animado a vacunarse aunque Sandra, de 25 años, piensa que va "tarde". "Trabajo con niños menores de tres años y mejor prevenir. Creo que voy tarde, me la tendría que haber puesto antes, pero nunca es tarde", explica esta joven.

"Estamos a tiempo"

Mayte Clares, directora de Enfermería y del Salud, se ha mostrado sorprendida ante el número de personas que se ha presentado este sábado: "Sinceramente sabíamos que iba a venir mucha gente, pero es mucha más que en las otras dos convocatorias anteriores", expresa Clares.

La directora de Enfermería ha mostrado la necesidad de vacunarse, sobre todo, en el caso de los menores de 5 años donde la vacunación solo llega al 37%. "La vacuna a partir de los dos años es intranasal, por lo cual evitamos el pinchazo, el dolor o el miedo. Entonces, animar a las familias y a los padres a que traigan a los niños a vacunar, porque, repito, tenemos bajas coberturas y son los principales transmisores", recalca.

Ante el aumento masivo de casos de gripe y a las puertas de que llegue el pico. Clares señala: "Todavía estamos a tiempo". A pesar de la gran demanda que se ha producido en esta jornada de sábado, la directora de Enfermería y del Salud afirma que "hay dosis suficientes". El gran número de personas que han acudido han obligado a aumentar el número de personal sanitario dedicado a ello que ha pasado de cuatro a nueve y se ha necesitado abrir un segundo punto de vacunación dentro del centro hospitalario. Según informan desde el Gobierno de Aragón, hasta el medio día han sido administradas 742 vacunas de gripe y 492 de Covid. Así, todo aquel que quiera vacunarse sin cita previa puede aprovechar hasta las 19.00 de este sábado.