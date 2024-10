El PSOE critica las "contradicciones" de Azcón y le exige proyectos ante el incremento del FITE

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha criticado este jueves las contradicciones de Azcón en su reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa. Pese a reconocer que el encuentro ha sido "provechoso", ha criticado que el líder popular haya hablado de consenso y mesura cuando su estilo consiste en "imponer su criterio y utilizar las instituciones a su conveniencia".

Tampoco le ha gustado que Azcón haya dicho que las inversiones en Aragón van a pasar de 25.000 millones a 35.000 millones de euros en los próximos meses. Pérez ha tachado esta declaración de hiperbólica, destacando la imposibilidad de ejecutar 10.000 millones de euros en tan poco tiempo. En este sentido, ha recordado que estas inversiones, en su mayoría, son compromisos a largo plazo y que muchas vienen de administraciones anteriores.

La portavoz socialista ha defendido los esfuerzos del Gobierno de España para salir "al rescate" de Aragón y ha señalado varios logros recientes, como las ayudas para la instalación de la gigafactoría de Stellantis, la flexibilización de normativas agrícolas o el incremento del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). En su opinión, Ejecutivo central ha sido clave en todos estos avances, aunque Azcón sea "incapaz de reconocerlo".

Por ello, no entiende que Azcón exigiera a Sánchez resolver todas y cada una de las reivindicaciones que trasladó a La Moncloa cuando en Aragón "los problemas se eternizan". Respecto al FITE, que se incrementará de 60 a 86 millones de euros, ha recordado que lo importante es tener proyectos y ejecutarlos. "Con el gobierno de la señora Rudi se dejaron de ejecutar casi 50 millones y tuvimos que imputarlos en ejercicios posteriores", ha dicho.

Pérez también ha denunciado la falta de avances en áreas críticas como la sanidad, especialmente en municipios como Ejea y Utrillas, donde la atención sanitaria está en una situación "agonizante". La diputada ha cargado especialmente contra el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.

"Es insultante que, después de 14 meses al frente, siga culpando al gobierno anterior de los problemas actuales. Está superado por los acontecimientos. Los ciudadanos necesitan soluciones, no excusas. Si no es capaz de abordar la compleja gestión sanitaria, que se vaya y desde luego si no lo hace que asuma con responsabilidad con humildad y con trabajo su obligación”, ha manifestado.

Sí ha celebrado que se haya puesto en marcha "una especie de grupo de trabajo" en el que puedan compartirse "los desvelos y desafíos de la Comunidad" en materia de energía. Este foro servirá para "dilucidar las discrepancias" que pueda haber para que Aragón pueda utilizar la energía que produce y ser un territorio mucho más competitivo.