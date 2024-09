Los críticos con Lambán se reúnen en Zaragoza: “Su actitud genera tensiones y divisiones”

Más de 70 militantes “de base” del PSOE-Aragón se han reunido este jueves en la sede autonómica del partido, en Zaragoza, como muestra de su rechazo a las declaraciones de su secretario general, Javier Lambán, contra la amnistía y el cupo catalán. Es la fórmula que han elegido para hacerse ver a escasos meses de que se activen el congreso regional y los provinciales, de los que saldrá el sucesor del expresidente aragonés.

El encuentro se produce menos de una semana después de que Lambán enviara una carta a la militancia en la que pedía "compatibilizar el debate con la unidad" para "poder competir con éxito en las elecciones de 2027".

Prácticamente todos eran gente “sin cargos orgánicos ni políticos”. Entre las pocas caras conocidas estaba la de Ana Fernández, consejera de Servicios Sociales y Familia durante el gobierno de Marcelino Iglesias.

“La actitud de nuestro secretario general genera divisiones y tensiones. Lo que dice él siempre genera titulares, pero lo que hago yo no tiene ninguna importancia. Hay personas que están descontentas y divididas”, explicaba uno de los asistentes.

Paz Jiménez, de la agrupación de San Braulio, aseguraba que muchos militantes del PSOE de Zaragoza se sienten “un poco huérfanos”. “La participación ha sido prácticamente nula. Lo que queremos es ilusionar a las bases del PSOE para que el partido se haga más fuerte y gobierne en Zaragoza, en Aragón y en España”, decía.

El primer objetivo de la reunión era informar sobre los “momentos” que se abren de cara al Congreso Federal. Aunque dan por hecho que el secretario provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, encabezará la lista de delegados, no descartan que pueda haber “alguna propuesta” alternativa. El principal problema es que para conseguirla se necesitarían “muchísimos avales”. “Lo que queremos, sobre todo, es animar a que la gente participe en todos los procesos que haya”, remarcaba.

Tampoco le ha gustado que Lambán se ausentase del pleno del Senado este miércoles para no votar una iniciativa del PP contra el cupo catalán. “La última vez que participamos fue, precisamente, con el acuerdo de gobierno de Pedro Sánchez. Se nos consultó sobre el pacto, que incluía la amnistía. Salimos apoyando esa postura mayoritariamente, y parece que se ha olvidado”, añadía.

Futuro por decidir

Para José Ángel Oliván, de la agrupación de Oliver-Valdefierro, la prioridad es ver “si existe espacio o no para plantear alternativas” y analizar la situación en la que se encuentra el partido en Aragón. “Es evidente que estamos en un fin de ciclo, y la gente a la que no nos llaman para nada y no formamos parte de ninguna mesa hemos querido juntarnos para charlar un rato. A lo mejor no sirve para nada, pero, por lo menos, ponemos en común lo que pensamos”, comentaba.

Según ha subrayado, la reunión de este jueves nada tiene que ver con la división del PSOE de Huesca y el de Zaragoza y Teruel. En este sentido, Manuel Crespo, otro de los presentes, se mostraba convencido de que “al final, habrá consenso”. “No tenemos ni idea de quién será el próximo secretario general, pero el PSOE tiene gente suficientemente válida”, incidía.