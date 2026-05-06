El granizo se ceba con Gallur (Zaragoza) y arruina su cosecha: "Hay 300 hectáreas afectadas, no había visto nada igual"

El granizo que tiñó de blanco las calles de Gallur (Zaragoza) ha terminado arruinando más de 300 hectáreas de cultivo. Los agricultores estaban a punto de cosechar, pero la pedregada de este lunes, de 40 minutos de duración, ha trastocado todas las previsiones.

Se ha perdido trigo, cebada -con las espigas "completamente peladas"-, patata, maíz y alfalfa, y ahora serán los seguros los que tengan que decir si merece la pena recoger lo que queda o directamente hay que darlo todo por perdido.

Inicialmente se pensaba que las bolas, del tamaño de canicas, habían arrasado únicamente la cebada, pero este martes, una vez que el granizo que tapaba la tierra se derritió, se comprobó que los daños iban mucho más allá.

Allí aparecieron "montones" de granos de trigo, un triste y repentino desenlace que ha truncado una campaña que se veía "con optimismo".

Iban Belsué es uno de los afectados. Él estaba en casa comiendo tranquilamente cuando empezó a oír el granizo. "Terminamos y empezó a llover y a caer piedra menuda. Nos quedamos mi mujer y yo mirando desde el porche. Estaba todo completamente blanco, como si hubiera nevado. No habíamos visto nada igual", reconoce.

Exterior del polígono de Gallur, cubierto de blanco por el granizo. E. E.

En cuanto paró de granizar subió corriendo a su explotación, situada a unos tres kilómetros del pueblo.

Llegar no fue fácil, ya que "había una capa de tres dedos de piedra" en calles y caminos.

En su caso, ha perdido el 100% de la cebada y alrededor de un 70% del trigo.

Los mayores destrozos, confirmaba el propio Ayuntamiento a través de sus redes sociales, se concentran en la zona más alta del municipio.

Solo este agricultor tiene más de una treintena de hectáreas dañadas en la zona cercana al polígono industrial y en una de las fincas vecinas, de unas 200, la situación no es mucho mejor.

A esto hay que añadir la tierra de titularidad municipal de secano, que tampoco se ha librado de los efectos del temporal.

A Belsué, el único consuelo que le queda es que tiene seguro. "Ahora, estamos a la espera de que vengan a peritar y nos digan qué hacer. Tememos que, en algunos casos, no dé ni para cubrir gastos", añade.

A priori, lo único recuperable será la alfalfa, que seguirá brotando. A la patata, sin embargo, la ha "machacado".

Una caída de 11 ºC

Pese a las consecuencias para el campo, Gallur parece haber esquivado los daños materiales en tejados e infraestructuras municipales.

Eso, a pesar de las increíbles imágenes que dejó la tromba en las obras que se están haciendo en el entorno del embalse de La Loteta. "El agua bajaba como si fuera un barranco", decía Belsué.

En los 40 minutos que duró la granizada, la temperatura se desplomó, pasando de los 18,4 ºC de las 14.30 a los 7,8 ºC de las 15.15.

Los accesos del polígono industrial Monteblanco se vieron colapsados por la acumulación de granizo. También hubo afecciones, aunque de menor calado, en la urbanización de chalets, la conocida como 'Colonia San Antonio'.

En el casco urbano se registraron hasta 35 litros por metro cuadrado, mientras que en la zona de la desembocadura del río Arba fueron 12,4, según los datos del pluviómetro de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Para el Consistorio, estos datos "delatan el distinto recorrido de la tormenta" y explican que los daños en los cultivos en el término municipal hayan sido desiguales por el propio desplazamiento del temporal.