Miguel Tellado y Cuca Gamarra acompañarán a Azcón en su toma de posesión: así será el calendario post investidura

Jorge Azcón estará acompañado por una amplia representación de la plana mayor del PP en la que será su segunda toma de posesión como presidente de Aragón. Será la primera vez que un dirigente popular repita en el cargo, un hito que reunirá en Zaragoza a altos cargos del partido como Miguel Tellado y Cuca Gamarra.

El secretario general y la vicesecretaria de Regeneración Institucional están confirmados para la ceremonia, que se celebrará mañana jueves en el palacio de La Aljafería. También está prevista la presencia de otros presidentes autonómicos, aunque todavía no se ha confirmado quién o quiénes se desplazarán hasta la capital aragonesa.

Quien previsiblemente no estará será Alberto Núñez Feijóo. El líder popular estuvo omnipresente durante prácticamente toda la campaña electoral, pero, salvo cambio de última hora, no estará en este decisivo momento de la historia del PP aragonés.

En las últimas semanas, Vox ha reiterado sus ataques contra los "palos en la rueda" de Génova. El propio Alejandro Nolasco cargó contra la dirección nacional nada más confirmar el pacto con el PP de Azcón, una tensión que se ha mantenido en las últimas horas por la polémica de la 'prioridad nacional' y las interpretaciones que hacen unos y otros.

Quien también está descartado para la toma de posesión es Santiago Abascal, que para la campaña y la precampaña recorrió la Comunidad desde los Pirineos hasta el último pueblo de la provincia de Teruel.

Las elecciones andaluzas harán que ningún líder de Vox se acerque hasta a Aragón para apoyar a los suyos, que el pasado 8 de febrero consiguieron uno de los mejores resultados del partido en toda España al doblar su representación y pasar de 7 a 14 diputados.

Durante días se barajó la posibilidad de que alguno de los primeros espadas de la formación hiciera un alto para estar con Nolasco, pero la necesidad de 'multiplicarse' de cara a los comicios para evitar una mayoría absoluta de Juanma Moreno ha hecho que todos los esfuerzos se concentren en el sur.

Vox es uno de los partidos que más tiene que decir en los próximos días. En el PP se da por hecho que continuarán Mar Vaquero, Roberto Bermúdez de Castro y Octavio López, y si a eso se suma el fichaje de Eva Valle para Economía y la continuidad de José Luis Bancalero en Sanidad y Carmen Susín con otra cartera, el margen para la sorpresa es mínimo.

Todo lo contrario ocurre con Vox, que tiene todas sus cartas aún por desvelar. Nolasco ni siquiera está confirmado como vicepresidente, aunque todo apunta a que seguirá los mismos pasos que Óscar Fernández en Extremadura y volverá a asumir la responsabilidad que ya tuvo durante la primera 'intentona' de gobierno PP-Vox.

Las carteras a repartir son tres: Servicios Sociales, Agricultura y Medio Ambiente y Turismo. El que fuera secretario general técnico del exconsejero de Agricultura Ángel Samper, Luis Biendicho, podría liderar ahora el Departamento, y si Nolasco se pusiese al frente de Desregulación o Medio Ambiente y Turismo quedaría una equis por despejar.

Así será el acto

La toma de posesión se desarrollará en el patio de Los Naranjos de La Aljafería. A él asistirán unas 400 personas entre autoridades civiles y militares.

Será breve, de apenas media hora, y tendrá una escenografía muy parecida a la del reciente 23 de abril, Día de Aragón.

Tras unas palabras de introducción de la presidenta de las Cortes, María Navarro, la letrada mayor o el secretario de las Cortes leerán el nombramiento de Azcón, y este pronunciará un discurso de unos 20 minutos ya como nuevo presidente de Aragón.

Primera parada, Bruselas

Azcón apenas tendrá tiempo para descansar tras las horas de debate de la sesión de investidura. Aunque los nombres de los futuros consejeros y la estructura del nuevo Gobierno se irán conociendo previsiblemente entre este viernes y el fin de semana, para verlos a todos en Consejo de Gobierno habrá que esperar unas horas más.

Si nada cambia, la toma de posesión de los consejeros y el primer Consejo de Gobierno se celebrará el lunes 4. Será entonces cuando se podrá volver a ver a PP y Vox compartiendo mesa tras la sonada ruptura de julio de 2024 por la crisis migratoria.

La agenda de la próxima semana estará especialmente apretada. A los actos por el 25º aniversario del asesinato de Manuel Giménez Abad se unirá la visita de Azcón a Bruselas.

El presidente aragonés es miembro de la Mesa del Comité hasta junio, momento en que, como informaron desde la DGA, pasará a asumir la vicepresidencia por la delegación española.