Abengochea (IU-Sumar) señala a Azcón por normalizar el discurso de Vox: "Están dejando vía libre al fascismo"

La portavoz de IU-Sumar en las Cortes, Marta Abengochea, ha atacado con dureza el pacto de PP y Vox por, a su juicio, “legalizar” e “institucionalizar” la discriminación a través de la denominada ‘prioridad nacional’.

En su estreno como diputada y en su primer cara a cara con Azcón, Abengochea ha buscado acusar al PP de hacerle culpable de que los mensajes de Vox “calen en la gente”, al tiempo que les hace responsables de que, en un futuro, lleguen al Gobierno de España.

“Usted ha querido darle normalidad a un discurso que es un ataque frontal a los derechos humanos. La desregulación va a beneficiar a los de arriba, y serán más reglas para los de abajo, con el invento estrella de la prioridad nacional, que atenta contra la igualdad y es una loa al racismo y al clasismo más rancio”, ha señalado.

Abengochea ha echado en cara que pacte con un grupo político que “no cree en Aragón ni en el Estatuto”, ni en la violencia machista y que “deciden qué es familia”.

“Legitimar el racismo, discriminación y violencia va a tener una respuesta en la calle. No solo votamos en contra de su investidura, sino de la legitimación del discurso de odio y la venta de Aragón al mejor postor. Votamos a favor de un Aragón que es tierra de acogida”, ha afirmado.

En este sentido, ha cuestionado que el pacto entre PP y Vox no mencione ni el feminismo ni la violencia machista contra las mujeres.

“El feminismo tiene capacidad para tirar abajo el patriarcado, y lo vamos a hacer. Les va a hacer mucho daño, y nosotros estaremos en la defensa de la igualdad y de combatir cualquier línea de retroceso. Estaremos firmes, tengamos un diputado o no tengamos representación”, ha garantizado Abengochea.

“Viene a dar las lecciones de siempre con un escaso diputado”

El candidato a presidente ha respondido a las acusaciones de Abengochea criticando que traslade un mensaje de “alerta antifascista” y a dar “las lecciones de siempre” con un “único y escuálido diputado”.

Sin entrar en las críticas por su rechazo a la inmigración ilegal, Azcón ha defendido que haya más mano dura con los delincuentes, tengan la edad que tengan, sobre todo tras el motín en el centro de menores de Juslibol.

“Vamos a tener mano dura contra los delincuentes, sean menores o mayores. ¿Cree que no hay que tomar medidas de seguridad? Debemos hacer una reflexión más profunda sobre menores delincuentes que usan la violencia de esa forma”, ha subrayado.

Así, ha presumido del crecimiento de la economía, que es lo que, dice, permitirá bajar impuestos.

“Le vamos a bajar los impuestos a las clases que menos posibilidades tienen y las clases medias. Será pensando en la gente del territorio, en la despoblación, en las familias, en la gente con discapacidad, y en quien más dificultades tiene para llegar a fin de mes”, ha añadido.