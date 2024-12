Pilar Alegría abre la puerta a su candidatura para suceder a Lambán: "Cualquier militante tiene derecho a dar el paso"

La ministra y portavoz Pilar Alegría, uno de los nombres que más suenan para suceder a Javier Lambán al frente del PSOE-Aragón, deja la puerta abierta a presentar candidatura y da por hecho que habrá primarias: “Cualquier militante tiene todo el derecho a dar un paso adelante”, ha asegurado este viernes en una visita al Colegio Eugenio López y López de Zaragoza.

Al igual que Juan Antonio Sánchez Quero, su previsible ‘rival’, ha recalcado que los aspirantes tienen “hasta finales de enero” para comunicar si se presentan o no. “Hay días todavía por delante para avanzar la decisión que yo misma adopte. Ustedes serán los segundos en conocerla. Los primeros serán los militantes”, ha explicado a preguntas de los periodistas.

Aunque muchos, como el propio secretario del PSOE-Zaragoza, dan por hecho unas primarias “de confrontación” -él mismo llegó a asegurar que el PSOE estaba acostumbrado "a la gresca"-, Alegría ha pedido que este sea un proceso “ilusionante”.

“De lo que se trata no es de mirarnos hacia dentro, sino hacerlo hacia fuera y, sobre todo, ser capaces de responder a los problemas de los aragoneses y darles soluciones. En definitiva, que los militantes aragoneses voten y apoyen al futuro secretario o secretaria general para que vuelva a llevarnos a ganar de nuevo Aragón”, ha apuntado.

La ministra no ve problema en que haya más de un aspirante. “Siempre he creído que cuando hay proyectos que concitan unidad es positivo, pero si hay varios candidatos o candidatas no pasa nada. Hay que aceptarlo con absoluta naturalidad”, ha declarado al ser preguntada por un posible pacto con el PSOE de Zaragoza y el de Teruel.

No en vano, cree que los procesos de primarias “hay que vivirlos con entusiasmo e interés”. “Puede ser revitalizador, también dentro del Partido Socialista, para no perder el objetivo, que es ganar en 2027”, ha agregado.

Respecto a la “celeridad” que reclamó este jueves Javier Lambán a través de su perfil en X (antes Twitter), Alegría ha insistido en que “al secretario o secretaria general lo van a elegir los militantes”. “Cualquier voto de cualquier militante vale lo mismo, ya vivan en Zaragoza, en Huesca o en Teruel. Todavía queda un mes para que cualquier compañero o compañera pueda dar ese paso hacia adelante, pero yo siempre he tenido muy clara una máxima: que el adversario político del Partido Socialista no está dentro, está fuera. Se llama Partido Popular y el objetivo también está fuera, que es volver a recuperar esta comunidad autónoma en 2027”, ha expuesto.