Las matronas de Alicante, al límite por el "alarmante déficit" de personal: "Algunas tienen que cubrir dos centros de salud"

El servicio de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) se encuentra al límite en toda la provincia de Alicante debido a la falta de plazas para aumentar la plantilla y al insuficiente relevo generacional.

En Alicante hay alrededor de 340 matronas colegiadas que tienen una ratio de 1.200 mujeres en edad fértil por cada especialista, una cifra muy alejada de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que establece una ratio de referencia de una matrona por cada 400 mujeres de entre 15 y 45 años, según denuncia el Sindicato de Enfermería (Satse).

A este "alarmante déficit", como lo describen, se le suma la pérdida de siete plazas de formación sanitaria especializada para la convocatoria EIR 2026/27, lo que agravará el colapso del servicio y aumentará las dificultades para cubrir las necesidades asistenciales.

Según la oferta formativa prevista para 2027, dejarán de ofertarse siete plazas de Matrona que ya cuentan con la correspondiente acreditación docente. En concreto, se trata de plazas ubicadas en los departamentos de salud de Elche (4), Vinalopó (1) y San Juan (2).

"Habrá más demoras en la asistencia. Ahora mismo, por ejemplo, en verano tenemos matronas que están cubriendo hasta dos centros de salud porque no hay personal, no hay especialistas en obstetricia para poder cubrir todas las vacaciones. Esto supone que ella se tiene que desplazar determinados días a la semana y trabajar con la población de dos centros", lamenta la secretaria de Acción Sindical del Sindicato de Enfermería de la provincia de Alicante (Satse), Emilia Guevara.

Los problemas para garantizar la cobertura asistencial en áreas tan sensibles como la atención al parto, el seguimiento del embarazo o las urgencias ginecológicas se agravan en verano, cuando la población flotante aumenta la presión asistencial y no hay personal para cubrir las ausencias.

"Las matronas lo que hacen es jugar con la agenda con las posibilidades que tienen. Pero esto supone que en determinados momentos tienen que extender su jornada laboral porque al final el control y el seguimiento del embarazo se tiene que hacer en determinadas semanas puntuales y no se puede dilatar. Pero habrá otras pacientes que tendrán que esperar más para recibir cita", indica Guevara.

Retrasos en las citas

Por su parte, María González, matrona del Centro de Salud del Rincón de l'Oix, denuncia que "el problema es que hay un déficit tan importante que ni sacando las plazas acreditadas cubriríamos todas nuestras competencias, todos nuestros periodos vacacionales, todas nuestras bajas...".

"Esta falta de matronas se traduce en que, por ejemplo, en las unidades de salud sexual y reproductiva no hay matronas, hay enfermeras", sostiene.

Esto además implica que hay procedimientos que son retrasados para hacer malabares con la agenda y priorizar los casos más urgentes. "A lo mejor una señora que viene a hacerse una citología o que viene a consultar por su menopausia le tengo que dar cita ya en mes y medio", apunta González.

Para la profesional, la solución no es que salgan 450 plazas de matronas de manera anual en España, algo que considera "irrisorio", sino que las matronas tengan un grado independiente de matronas.

"Queremos que no tengamos que ser enfermeras para ser matronas, sino hacer un grado independiente como son los podólogos, los fisios, los enfermeros y enfermeras", sentencia.