Sanidad cambia el protocolo y la alicantina aislada como posible caso de hantavirus pasará la cuarentena en el hospital de Sant Joan

El Ministerio de Sanidad cambia el protocolo de aislamiento por hantavirus. Este domingo ha avisado a la Generalitat de que la joven de 32 años residente en Alicante pasará la cuarentena obligatoria en el hospital de Sant Joan donde está ingresada desde el viernes.

El protocolo se lanzó inicialmente el viernes 8, cuando se anunció que el sistema sanitario de la Comunitat Valenciana recibiría un caso cercano a esta enfermedad. En él se indica que "se realizará cuarentena, permaneciendo en habitaciones individuales con aislamiento estricto (sin visitas)".

Y el lugar para ello, como remarcaba, "se realizará en el hospital central de la Defensa Gómez Ulla, de Madrid". Así se había dicho durante la llegada con todos los protocolos de seguridad de la paciente al hospital de Sant Joan después de que estuviera en contacto en un vuelo con una de las víctimas mortales.

Ese mismo viernes, la subdelegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana recordaba que "hay 16 unidades de aislamiento de alto nivel en toda España, dos en la Comunitat Valenciana".

La joven ha dado por dos veces negativo en las PCR realizadas. Y este lunes estaba previsto que se realizara el traslado a Madrid, donde se habría reunido en el hospital con los españoles salidos del crucero MV Hondius.

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