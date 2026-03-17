Segundo día de huelga de médicos en Alicante con un seguimiento del 90 % para exigir el Estatuto Marco

Médicos valencianos se han manifestado en la tarde de este martes en Alicante con 90 % de seguimiento a la huelga convocada por CESMCV, para exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio dentro de las movilizaciones programadas con motivo de la semana de protestas a nivel nacional, informa Europa Press

Los participantes han marchado por la ciudad tras una pancarta con el lema 'Por un estauto propio del facultativo' y han mostrado carteles con mensajes como 'Libérame, quiero ver a mis hijos', mientras coreaban consignas como "Somos médicos, no esclavos".

En este segundo día de paro, el seguimiento de la huelga ha sido del 90% en la Comunitat Valenciana, según el Sindicato Médico de la Comunitat (CESM CV), y del 9,05%, según la Conselleria de Sanidad.

La convocatoria de huelga, continuidad de la llevada a cabo a mediados de febrero, ha arrancado este lunes su segunda semana de paros, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

La huelga tiene como objetivo de mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos y reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo.

Los facultativos han vuelto a hacer hincapié en los "abusivos" servicios mínimos. Además, denuncian que en esta convocatoria han sido más elevados que en los paros anteriores lo que provoca que muchos compañeros no puedan secundar la huelga.

En muchas regiones, como, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana los servicios mínimos decretados oscilan entre el 75% y el 100% en los hospitales y el 50% en Primaria. En los anteriores paros, varias comunidades recurrieron judicialmente esta imposición.

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