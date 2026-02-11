En 2025, el Grupo HLA bate récords asistenciales e impulsa la digitalización médica en España

El Grupo Hospitalario HLA cerró 2025 con más de 3,3 millones de consultas realizadas, superando de nuevo los resultados del año anterior.

Estas cifras consolidan su posición como uno de los referentes nacionales en innovación clínica y tecnológica, reforzada además por la incorporación de nuevos especialistas en distintas áreas médicas, lo que ha impulsado de forma notable su actividad asistencial.

Durante ese ejercicio, HLA Clínica Vistahermosa de Alicante registró más de 240.000 consultas, más de 55.000 atenciones en urgencias, casi 18.000 intervenciones quirúrgicas, más de 85.000 pruebas de diagnóstico por imagen y alrededor de 1,3 millones de determinaciones de laboratorio.

En total, el Grupo HLA atendió 570.000 urgencias, más de 210.000 estancias hospitalarias, cerca de 180.000 cirugías, 1 millón de pruebas de imagen y aproximadamente 20 millones de análisis de laboratorio.

Innovación tecnológica

En 2025, HLA consolidó su liderazgo en innovación médica con la instalación en su clínica Vistahermosa del primer robot quirúrgico Da Vinci de la ciudad de Alicante. Esta tecnología permite realizar operaciones mínimamente invasivas con altísima precisión, ofreciendo mayor control al cirujano y recuperaciones más rápidas para los pacientes.

El grupo ya contaba con dos robots Da Vinci en sus hospitales HLA Universitario El Ángel (Málaga) y HLA Universitario Moncloa (Madrid).

Para 2026, HLA prevé incorporar un cuarto equipo en el hospital HLA Mediterráneo de Almería, que será el primero de la sanidad privada almeriense. Este avance transformará el mapa sanitario de la provincia, mejorando la accesibilidad, la formación de los profesionales y la calidad de la atención quirúrgica.

Inteligencia artificial

En el ámbito del diagnóstico, el Grupo HLA también dio un paso adelante en 2025 con la incorporación de equipos TAC de última generación con inteligencia artificial en sus hospitales de Almería y Zaragoza (HLA Montpellier).

Esta tecnología permite obtener imágenes más precisas en menos tiempo y con menor exposición a radiación, aportando especial valor en áreas como la cardiología, la neurología y la oncología.

Asimismo, HLA ha estrenado un sistema pionero de citación a través de WhatsApp con inteligencia artificial, capaz de comprender y aprender del lenguaje del paciente gracias a su capacidad de aprendizaje autónomo.

Este asistente virtual, denominado Julia Eniax, facilita la gestión de citas, el envío de recordatorios, la programación proactiva de pruebas y la evaluación de la experiencia del paciente para optimizar el servicio.

Gracias a la tecnología desarrollada por Eniax, el Grupo HLA ha gestionado cerca de 73 millones de citas anuales y casi 300 millones en la última década, reafirmando su compromiso con la digitalización eficiente y la mejora continua de la atención sanitaria.