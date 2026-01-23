María José, enfermera: "Donar sangre en catástrofes es súper necesario pero necesitamos donaciones durante todo el año"

En el Hospital de Torrevieja, María José Jover tiene claro que la solidaridad no puede esperar a una catástrofe. Enfermera con años de experiencia, conoce de primera mano la importancia vital de mantener un flujo constante de donaciones de sangre.

"Es cierto que cuando ocurre algo trágico, como el reciente accidente en Córdoba, la gente responde de forma ejemplar. Pero las necesidades de sangre son diarias: en cirugías, partos complicados, tratamientos oncológicos, trasplantes o anemias severas", explica.

La sangre no se puede fabricar y, además, tiene una fecha de caducidad. "Según el tipo de hemocomponente, dura entre cinco días y un máximo de un año si hablamos del plasma congelado", cuenta María José. Por eso, insiste, las donaciones periódicas son esenciales para sostener un sistema sanitario seguro.

El Centro de Transfusiones de Alicante coordina las campañas en la Vega Baja y organiza puntos móviles en ciudades como Guardamar, Rojales o Torrevieja. "En nuestro hospital, por ejemplo, se organiza una jornada mensual de donación en el hall principal. Además, se informa por redes sociales y cartelería para facilitar la participación", señala.

El proceso, subraya, "es sencillo, seguro y con gran impacto en otras personas. Antes de donar, se realiza una entrevista médica y una pequeña analítica. Si todo está bien, se extraen unos 450 mililitros de sangre que se reponen rápidamente".

Requisitos

Los requisitos básicos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. "Hay exclusiones temporales, como tener fiebre, haber pasado por una cirugía reciente o hacerse un tatuaje, y otras definitivas, como enfermedades graves o infecciosas. Pero cada caso se valora individualmente", aclara.

La enfermera subraya también lo mucho que ha cambiado la percepción social: "Cada vez hay menos miedo y más conciencia. El donante es cuidado y, además, recibe una serología con los resultados de su donación, lo que también contribuye a su salud preventiva".

En la provincia de Alicante, se registraron 29.000 donaciones en 2025, una cifra que, aunque positiva, todavía debe aumentar para garantizar el abastecimiento constante.

"Un hospital debe estar preparado 24 horas al día, siete días a la semana, para cualquier urgencia transfusional. A veces, un solo donante puede ayudar a tres personas, ya que la sangre se separa en concentrados, plasma y plaquetas", recuerda María José.

Finalmente, la enfermera concluye: "Donar sangre en catástrofes es súper necesario, pero necesitamos donaciones durante todo el año. La sangre salva vidas cada día, no solo en momentos de emergencia".