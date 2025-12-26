Gripe, resfriado y bronquitis: síntomas parecidos pero distintos tratamientos

Fiebre, dolor de garganta, tos y malestar general son síntomas comunes en muchas infecciones respiratorias, pero no todas tienen el mismo origen ni requieren el mismo tratamiento farmacológico. Los especialistas de los Hospitales Quirónsalud Murcia, Torrevieja y Valencia recuerdan la importancia de diferenciar entre gripe, resfriado común y otras patologías respiratorias para evitar complicaciones, automedicación innecesaria y un uso inadecuado de antibióticos.

La gripe es una infección vírica, la variante que nos afecta en este momento suele presentarse con la aparición de forma brusca de síntomas más intensos que otras infecciones respiratorias. Fiebre alta, dolores musculares y articulares, cefalea, cansancio acusado y malestar general son algunas de sus manifestaciones más habituales, a las que se suman con frecuencia congestión nasal, tos seca y el dolor de garganta desde fases iniciales.

Tal y como explica la doctora Mayte Resta, jefa de Urgencias del Hospital Quirónsalud Valencia, “la gripe provoca una afectación general importante, con cansancio extremo que obliga al paciente a disminuir su actividad física, por lo que el reposo y el control del resto de síntomas son claves en el tratamiento de esta infección vírica”.

El tratamiento farmacológico de la gripe va dirigido a tratar los síntomas y se basa en el uso de antipiréticos y analgésicos para aliviar la fiebre y el dolor, junto con una adecuada hidratación y descanso.

Los especialistas insisten en que los antibióticos no son eficaces frente a la gripe, ya que se trata de una infección vírica. “Solo estarían indicados si aparecen complicaciones por sobreinfección bacteriana, algo que debe valorar siempre un profesional sanitario ante signos de alarma tales como fiebre elevada persistente, sensación de falta de aire u obnubilación”, subraya Resta.

Por su parte, el resfriado común o nasofaringitis aguda, presenta un inicio más progresivo y síntomas generalmente más leves, como congestión nasal, estornudos, dolor de garganta moderado y tos leve, con fiebre baja o incluso ausente. Se trata de una de las causas más frecuentes de consulta, aunque su evolución suele ser benigna.

Según señala Fulgencio Molina, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Murcia, “en la mayoría de los casos, el resfriado se resuelve por sí solo en pocos días y no requiere más que tratamiento para aliviar las molestias”.

El abordaje farmacológico se centra en analgésicos para el malestar general, descongestionantes nasales de uso limitado y antitusígenos si la tos resulta especialmente molesta. Al igual que en la gripe, no están indicados los antibióticos, ya que se trata de una infección vírica y su uso no acortan la duración del proceso ni mejoran la evolución.

“Lo importante”, subraya el doctor Molina, “es evitar la automedicación y consultar si los síntomas se prolongan, empeoran o afectan a personas vulnerables”.

Atención a la tos persistente

Más allá de la gripe y el resfriado común, existen otras infecciones respiratorias que pueden presentar síntomas similares, pero con una evolución diferente y potencialmente más grave. Patologías como la bronquitis, la neumonía u otras infecciones del tracto respiratorio inferior pueden manifestarse con tos persistente, dificultad para respirar, dolor torácico, fiebre mantenida o un empeoramiento progresivo del estado general.

El doctor Líder Espinoza, neumólogo del Hospital Quirónsalud Torrevieja, advierte de que “cuando la tos se prolonga en el tiempo o aparece sensación de falta de aire, es fundamental realizar una valoración médica para descartar una afectación pulmonar y establecer el tratamiento más adecuado”.

En estos casos, el abordaje terapéutico debe ser individualizado, en función del origen del proceso y de las características del paciente. “Algunas infecciones respiratorias requieren tratamientos específicos y un seguimiento estrecho, por lo que no deben banalizarse síntomas como la dificultad respiratoria o el cansancio extremo”, declara Espinoza.

Fiebre alta o persistente, dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor torácico, tos que no mejora con el paso de los días, empeoramiento brusco del estado general o alteración del nivel de conciencia son señales de alarma que requieren valoración médica. “Identificar a tiempo estos signos permite actuar con rapidez, iniciar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones”, concluyen los especialistas de Quirónsalud.