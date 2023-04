La batalla de Tintín, el bebé que quedó con parálisis cerebral por un "accidente" en el hospital de Alicante

Hay personas que han nacido para luchar, incluso antes de nacer. Una de ellas es Martín, o 'Tintín', que es como le llama el menor de sus tres hermanos, de 3 años. Con el apelativo del 'El batallón de Tintín' (@el_batallon_de_tintin), su familia está denunciando su caso a sus más de 30.000 seguidores de Instagram, a los que ha explicado que el pequeño ha acabado en parálisis cerebral tetraparesia espástica después de que una médica del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante le retirara el tubo de oxígeno "de manera accidental".

Ese concepto, el de "extubación accidental" es clave para la familia del pequeño, pues se tratan de unos términos que aparecen en los informes firmados por dos doctoras del General de Alicante, otro de Neurología Infantil de ese centro y, por último, en un tercero del hospital La Fe de Valencia, donde Martín finalmente acabó ingresado tras bordear la muerte. Esta y otras supuestas malas praxis las recoge un médico forense en un informe encargado por su familia, que ya ha presentado reclamación a la conselleria de Sanidad "para que asuma lo que ha hecho y nos pida perdón, porque en el hospital nadie se ha atrevido".

Quien habla es Jovana Reyes, su madre, que ha decidido conceder a EL ESPAÑOL De Alicante la primera entrevista a un medio. Nacida hace 34 años en Venezuela, los últimos 20 los ha pasado en Alicante. Aquí, ella se quedó embarazada de su cuarto hijo Martín en 2021. Pronto, descubrió que 'Tintín' iba a tener que plantarle batalla a las dificultades incluso antes de nacer: a las 20 semanas de gestación, le avisaron de que iba a dar a luz con labio leporino (y otras malformaciones), esto es que el labio no se estaba formado adecuadamente.

El Martín recién nacido presentaba el labio leporino que la operación posterior le quitó, pero casi le cuesta la vida.

Martín nació el 21 de octubre de 2021 de 38 semanas en el hospital San Juan "con llanto débil, escaso esfuerzo respiratorio y frecuencia cardiaca superior a 100 latidos por minuto". La vida le seguía poniendo a prueba y poniendo pruebas de vida. Tras varias intervenciones, como una fístula tráqueo-esofágica a los 7 días de nacer, les dijeron a sus papás que iban a operarle para corregirle el labio leporino, "una operación sencilla, entraríamos un lunes y saldríamos un martes", rememoran las palabras de los doctores.

Pero no. El martes, antes de marcharse a casa, 'Tintín' comienza a asfixiarse, al parecer, porque le habían realizado cuatro intentos de intubación, reconoció el informe del anestesista y recoge en su documento el forense. "Creemos que por eso se hizo la herida en la tráquea, se asfixia y acaba en la UCI", añade su madre. En concreto, lo ingresaron de urgencia en la unidad de cuidados intensivos de Pediatría (UCIP) y los padres de Martín se temieron lo peor.

"Una médica nos dijo que lo tenían que dormir profundamente y ponerle ventilación mecánica porque la inflamación en la tráquea es tan grande que comprometía su vida". A esa información, asegura Jovana, llegó otra. Pasaron los días y su situación no mejoraba "hasta que nos dijeron que intentarían desentubar a Martín en quirófano con especialistas porque no sabían qué pasaba, y que solo le podían quitar ese tubo que le daba oxígeno los propios especialistas".

Dos días después de decirles eso, "en una ronda rutinaria, una médica le desentubó a Martín de forma accidental y entró en parada cardiorrespiratoria 15 minutos", explica Jovana. Eso ocurriría el 14 de febrero de 2022, día de los enamorados. El informe forense así lo atestigua, como los firmados por el General de Alicante y La Fe de Valencia: "…acontece extubación accidental en cura presentando desaturación y bradicardia iniciando maniobras de RCP avanzada".

Así está Martín en la actualidad.

Como si fuera un relato en primera persona del bebé, Jovana ha publicado en el Instagram de 'Tintín' que, desde entonces, "tengo parálisis cerebral tetraparesia espástica por culpa de ese accidente, entré al hospital para que me cambiaran mi sonrisa, y me cambiaron la vida. Ahora, estamos esperando que se haga justicia por lo que me hicieron, mis papás están luchando mucho, pero necesitamos gritar", apostilla.



Come por un botón gástrico

Su situación es la de un menor "dependiente para toda la vida". Sus papás dudan de que algún día pueda llegar a caminar, ni siquiera hablar. De momento come por un botón gástrico que a veces le provoca que se ahogue con su propia saliva", afirman.

El sufrimiento que está pasando esta familia alicantina hizo que el hermano de Martín, cuando tenía 2 años, perdiera el pelo de la cabeza fruto del estrés "de ver a sus padres llorar todo el día". La propia madre también ha engordado, ha reconocido y, a todo esto, se suma su situación económica. El padre, Jefri, sigue en el paro y Jovana solo cobra 900 euros por la prestación que percibe por hijo grave de 'Tintin' tras tener que dejar su empleo en una compañía telefónica.

Jovana con Martín en una instantánea subida a su Instagram,

Para dar esperanzas a Martín, avanzan, este necesita una serie de especialistas semanalmente que la conselleria de Sanidad no cubre. "De Atención Temprana solo le están dando sesiones de 45 minutos a la semana porque nos dicen que están saturados", señala la progenitora. Así que tienen que tirar de su bolsillo para pagar un fisioterapeuta, que acude a su casa de Alicante, un logopeda y un terapeuta ocupacional.

Eso explica que hayan aprovechado la popularidad de 'Tintín' en redes sociales para lanzar varias campañas de recogida de fondos. "Hemos conseguido 1.300 euros por Timing, pero la capota de la silla de ruedas ya nos ha costado 500 euros y en GoFoundMe los más de mil euros donados nos han valido para pagar algo de sus tratamientos", explica. "Este mundo es demasiado caro", sentencia.

Por cierto, le preguntamos por qué creen que 'Tintín' es tan popular en Instagram en tan poco tiempo. "Yo creo que es porque enseño cómo se comunica con los ojos, que es su única forma de hacerlo y si quiere algo parpadea y esas cosas han enamorado a la gente", dice sonriendo. Sobre el futuro de su hijo, lo tiene claro: "A Martín ya no me lo arreglan, pero yo no quiero que existan más martines, que no le pase esto a otros bebés", declara. Y si la Conselleria de Sanidad no les responden como ellos consideran, no dudan en anticipar que van a ir a juicio de la mano de su abogado Carlos León, especista en negligencias médicas.

Por su parte, fuentes de Sanidad consultadas por este medio afirman que al tratarse del historial clínico de un paciente, "que además es menor de edad", no pueden decir nada al respecto. Preguntada por la reclamación, sí que contestan que van a responderles antes del plazo legal, de 6 meses, y que por ello están inmersos "realizando los informes pertinentes".

