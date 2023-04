Un juzgado investiga la dramática muerte de una joven de meningitis tras ir a su centro de salud de Alicante

La muerte por meningitis de una joven de 18 años en su casa, el pasado jueves 13 de abril, tras haber acudido horas antes a un centro de salud, se judicializa. Un juzgado de Alicante ya ha abierto una investigación para aclarar las responsabilidaes de esta nueva muerte por meningitis. Se trata de la inflamación de las membranas conocidas como meninges del cerebro y la médula espinal, normalmente, por una causa infecciosa cuyo tratamiento, si no se coge a tiempo, puede acabar en muerte. Hay otros casos conocidos como el de Sarah Almagro.

Esta joven malagueña, también con 18 años, una meningitis meningocócica le cambió la vida por completo la vida: perdió manos y pies tras sufrir una septicemia producida por la gravísima infección. Tres años después, se ha convertido en subcampeona mundial de surf en California.

Con respecto al caso de la chica de Alicante, la conselleria de Sanidad, por su parte, no se va a pronunciar hasta que no haya una resolución judicial, explican a EL ESPAÑOL De Alicante, aunque eso no signifique que no estén colaborando para ayudar a dilucidar el caso.

[El caso del fallecido en Elche por mandar un SAMU al doble de distancia que el más próximo se judicializa]

Un caso del que ya ha hablado la madre de la adolescente. Ella fue la que alertó a Emergencias que su hija no reaccionaba tras haberse acostado el día anterior, avanzaba el diario Información. La madre explicó a las autoridades policiales que se personaron en su vivienda que un día antes acompañó a su hija a un centro ambulatorio de Alicante ciudad. La chica, les contó, padecía un fuerte dolor en la parte derecha del cuerpo que le impedía hablar. En el centro de salud fue atendida, pero la enviaron a su casa, donde acabó falleciendo.

Fue a la mañana siguiente cuando la misma progenitora la encontró sin vida. El informe forense determinó que la causa de la muerte había sido la meningitis, por lo que un equipo de emergencias se desplazó hasta el hogar de la fallecida para que los familiares tomaran la medicación preventiva, al igual que los sanitarios y policías que estuvieron en contacto. La investigación sigue abierta. [Detectan por primera vez en España un gusano capaz de causar meningitis] Con respecto a las causas del contagio de la joven, aún se desconoce. Podría ser por diversos focos. Precisamente hace poco, el profesor de investigación del Museu Valencià d’Història Natural de Alginet, Alberto Martínez-Ortí, alertaba de la peligrosidad de la recogida y el consumo de caracoles terrestres por la presencia de ratas parasitadas por el gusano pulmonar de la rata, Angiostrongylus cantonensis, causante de la meningitis eosinófila.

Sigue los temas que te interesan