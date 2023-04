El caso del fallecido en Elche por mandar un SAMU al doble de distancia que el más próximo se judicializa

Madrugada del sábado 8 al domingo 9 de abril. La base del Servicio de atención médica de urgencia (SAMU) de la Comunidad Valenciana en la carretera de Crevillent (SAMU Elche Dama 1) recibe un aviso por un paciente en La Marina (Elche) inconsciente y que no puede respirar. Está a 29 kilómetros pese a ser el mismo término municipal, pero el camino está lleno de núcleos poblados y carreteras secundarias que impiden aumentar la velocidad de respuesta. La ambulancia acude al aviso, pero el hombre fallece antes de que llegue.

Fuentes del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM) afirman que a tan sólo 7,7 kilómetros del lugar del aviso se haya la base de Rojales-Guardamar (SAMU Vega 3), a escasos 12 minutos del domicilio del paciente. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CICU) centralizado en Valencia desde el pasado 11 de enero ha dado el aviso a la ambulancia que está al doble de kilómetros y tiempo.

El médico del SAMU que acude al aviso se niega a certificar el fallecimiento como una "muerte natural" debido, precisamente, a haber llegado tarde. Es el propio sanitario el que eleva el caso a los juzgados para que se estudien las posibles consecuencias del hecho. Según se ha confirmado a este diario, tres días después, y tras haber informado a sus superiores del SES, no ha habido respuesta.

Desde el Sindicato Médico llevan años criticando la centralización de la coordinación de Emergencias en Valencia, cuando antes se hacía en cada una de las provincias. "No conocen el terreno, ven que es el mismo término municipal y te avisan sin darse cuenta de que hay otras SAMU más cerca", aseguran desde el sindicato.

No es la primera vez. Continuamente los médicos y equipos del SAMU tienen que estar informando a la coordinación del servicio desde Valencia de este tipo errores. Esta vez, no lo hicieron pensando que el SAMU de Guardamar estaba ocupado en otra llamada.

Este mismo fin de semana, informan, el SAMU Alfa 1 de Alicante fue requerido para ir a Torrevieja, a más de 50 kilómetros. La respuesta del médico fue: "Alfa 1, despegamos para poder llegar". El coordinador se dio cuenta y anuló el aviso, aseguran las mismas fuentes.

"Además, nos llaman para cosas que no tienen que ver con nuestro servicio. Ese mismo día a las 15 horas nos requirieron para acudir a un lugar donde había zombis", relata otro compañero. Al final, se trataba de una mujer con problemas mentales que paseaba con pijama por la calle y mostraba cierta agresividad. Se hizo cargo la Policía, que es a quién competen los desórdenes públicos.

Aviso al SAMU por la presencia de unos supuestos zombis.

El Gobierno de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana justificó la centralización del CICU en Valencia en que los nuevos sistemas tecnológicos hacían más operativa y rápida la respuesta en las Emergencias. Los sanitarios lo niegan. El SES subió el sueldo a los coordinadores de Alicante para que se desplazasen a Valencia, no así con los locutores.

"Somos el primer eslabón de la cadena. Cada minuto cuenta. Yo ni me quito las botas en 24 horas para no perder el tiempo atándomelas. Pero si me mandan a un sitio al que no puedo llegar no es mi culpa", asegura el mismo médico.

