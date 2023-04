Una locutora del CICU de Valencia obligada a coordinar las emergencias de Alicante: "Espero que no muera nadie"

El fallecimiento de una persona la pasada madrugada del sábado 8 al domingo 9 de abril en La Marina de Elche porque la ambulancia SAMU no llegó a tiempo, sigue indignando a los profesionales sanitarios de Alicante. Pero no sólo a los de Alicante, también a los que desde Valencia son obligados a coordinar los servicios de emergencias de Alicante sin conocer las singularidades de la provincia.

Por parte de la Conselleria de Sanidad que dirige el socialista Miguel Mínguez, no hay respuesta oficial al suceso del sábado. Y por eso, están saliendo a la luz mensajes en redes sociales de los profesionales del servicio quejándose de la gestión desde la Generalitat Valenciana.

Este diario ha tenido acceso a uno de esos mensajes en la red de Facebook de "Urgencias y Emergencias Sanitarias CV", un grupo privado de profesionales. En él, hace unos días una locutora de Valencia se quejaba de que tenía que coordinar Alicante y lo calificaba de "despropósito".

[El PP denuncia la muerte de un hombre en Alicante porque Sanidad envió una ambulancia desde Valencia]

"Esta noche toca CICU, en Alicante, genial, maravilloso, ilusionada? Pues no la verdad, pero toca por imposición, porque es los que es. Prefiero mi Valencia que es lo que domino que cualquier otra cosa, pero a alguien le importa", asegura la locutora valenciana.

Para continuar: "Ya os digo que no. Resignación y espero que no muera nadie por este despropósito. También os digo que el último responsable de toco es mc, si me equivoco ya me lo dirán, hasta donde llego. Centralización. Más estrés que no necesitamos".

Fuentes del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) aseguran que muchos compañeros están siendo expedientados por comentarios de este tipo y que hay una "caza de brujas" en el servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana contra todo aquel que critique el proceso de centralización del CICU en Valencia.

[El 11 de enero cierra el CICU en Alicante: "Volvemos a los años 60, al coche particular y sacar el pañuelo blanco"]

En su momento, la consellera de Sanidad que tomó la decisión de centralizar el CICU en Valencia, fue la alicantina Ana Barceló (ahora candidata del PSOE a la Alcaldía de Alicante). Y cuando justificó la centralización del servicio aseguró que las nuevas tecnologías de geolocalización permitirían dar una respuesta más fiable que la humana.

En cualquier caso, como ha informado este diario el suceso del pasado sábado ha sido judicializado porque el médico del SAMU que acudió al aviso desde 29 kilómetros distancia se negó a certificar como una muerte natural el fallecimiento de una persona porque no llegó el SAMU, por falta de coordinación, a tiempo.

Sigue los temas que te interesan