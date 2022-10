Las historias clínicas de los SAMU de la Comunidad Valenciana no están custodiadas ni digitalizadas

Los SAMU de la Comunidad Valenciana no están digitalizando las historias clínicas de sus servicios. Ni siquiera las custodian para proteger los datos personales de los pacientes. Se archivan en una carpeta a la que puede acceder cualquier persona en sus bases. Una circular del pasado mes de julio de la directora económica del servicio, Rosa María Ruiz, establece este protocolo de "carpeta azul".

Las consecuencias legales de la situación preocupan mucho a los sanitarios de la Comunidad Valenciana, que son conscientes de que cualquier dato de cualquier ciudadano que pase por sus manos es absolutamente confidencial.

Fuentes del servicio aseguran que "con anterioridad a esta orden, las historias que rellenamos las dejábamos en un buzón con llave. Esa llave la tenía alguien encargado de Dirección que abría el buzón y se llevaba las historias a un almacén posterior para custodia".

Circular para los SAMU del pasado mes de julio.

Y es que, continúa "nuestras historias clínicas, como todas las historias clínicas guardan toda la asistencia de los pacientes que atendemos por lo que son iguales o tienen la misma validez que cualquier historia clínica que se abre en un centro de salud u hospital".

[Nueve SAMU sin médico o enfermero el domingo en Alicante, pero suben el sueldo a los coordinadores]

Desde la Conselleria se puso en marcha este protocolo porque, en principio, estas historias se iban a digitalizar como sucede con las de hospitales y centros de salud. Pero no se ha empezado y nadie ha ido a recogerlas. "Nosotros no tenemos ningún registro informático, llevamos esperando una famosa historia electrónica más de 10 años, así que todo lo escribimos en nuestro parte de asistencia", sostienen las mismas fuentes.

En los meses de verano, la recogida de los partes de asistencia que normalmente son cada 15 días se ha alargado a más de dos meses. Esto ha provocado la acumulación de historias de tal forma que no se cierra la carpeta.

En algunos casos, la Dirección reclama unas historias que los sanitarios no conocen si han venido y se las han llevado porque cuando viene la persona encargada de recogerlas lo más seguro es que el equipo SAMU esté fuera de la base atendiendo a alguien. Y se han dado situaciones de desaparición de historias clínicas.

"Me consta que algunos compañeros ya han denunciado esta situación a Protección de Datos y que según Conselleria les has dicho que como está cerca la implantación de la historia informatizada, que esta situación se va a terminar pronto. Pero ¿cómo las custodio si me obligan a dejarlas en una carpeta encima de una mesa y me voy a un aviso con la ambulancia? ¿me las llevo a los avisos? ¿las meto en mi taquilla? Es absurdo", señalan las mismas fuentes.

Estos problemas internos se suman a los ya existentes de la centralización del CICU en Valencia y la falta de personal de médicos y enfermeras en las ambulancias. Problemas heredados de la anterior responsable de la Conselleria, Ana Barceló, que ahora afectan al conseller Miguel Mínguez.

