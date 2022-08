Nueva condena a una esteticista en Alicante por publicitarse como podóloga: trataba las uñas encarnadas

Un juzgado de Alicante ha condenado por intrusismo en la podología en la Comunitat Valenciana a la dueña de un centro alicantino de estética por "tratar afecciones de los pies sin disponer del pertinente título universitario", según ha afirmado este jueves el Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunitat Valenciana (ICOPCV).

En un comunicado, el ICOPCV ha informado de que "denunció este asunto cuando observó en la página de Facebook del centro de estética de la acusada que anunciaba el servicio de 'especialización' en tratamiento de uñas encarnadas y que, de hecho, diagnosticaba a los clientes y los trataba por esta afección".

"Como se ha descrito en la sentencia, el tratamiento de las uñas encarnadas (onicocriptosis) o de cualquier otra afección relacionada con la salud de los pies son competencia de la rama sanitaria de la Podología, lo que exige disponer del correspondiente título universitario y estar colegiado, y en ningún caso pueden ser tratados desde el sector de la estética", ha señalado el ICOPCV.

Según la entidad, esta es la cuarta condena por intrusismo en la Podología en la Comunitat Valenciana en 2022, tres de ellas en la provincia de Alicante.

[Condenada la responsable de un centro de estética de Elche por publicitarse como podóloga]

De hecho, este medio se ha hecho eco de otras, como la de la sentencia contra una propietaria de un centro de salud de Elche que debió abonar 1.460 euros por hacerse pasar por podóloga.

Asimismo, las condenas por intrusismo en el campo sanitario son frecuentes. Una de las más sonadas tuvo como sentencia una multa de, entre un año de cárcel a dos y medio, para un individuo que ejerció durante nueve años la profesión de fisioterapeuta y quiromasajista en su domicilio de Santa Pola sin titulación académica. Por ello, tuvo que indemnizar con 15.806 euros a un paciente que acababa de sufrir un grave accidente y que, engañado, recibió 225 sesiones que le perjudicaron físicamente. Para ello, este hombre se vestía con uniforme sanitario y contaba con máquinas terapéuticas propias de la fisioterapia como ultrasonidos, lámpara de infrarrojos y un equipo de electroestimulación.

Reacciones

La vicepresidenta del ICOPCV, Maite García, ha manifestado que "esta nueva condena es un nuevo paso para proteger los derechos de los ciudadanos porque, en casos como éste, se puede estar atentando contra la salud pública".

"Una persona no titulada no puede tratar problemas de los pies porque no tienen la formación necesaria y porque puede generar problemas graves en el caso de personas que padezcan enfermedades como diabetes o alteraciones graves de la circulación”, ha indicado García.

Ha afirmado que "el 80 % del intrusismo en la Podología se produce en los centros de estética" y ha considerado "esencial que los ciudadanos se conciencien de que en estos lugares únicamente puede embellecerse un pie sano, pero nunca tratar algún tipo de dolencia”.

Sigue los temas que te interesan