Un dron salva la vida a una joven bañista de Santa Pola después de errar con el primer chaleco

Una joven de 19 años que había quedado atrapada a unos 300 metros de la orilla de Santa Pola por las corrientes ha sido rescatada con la ayuda de un dron, que le ha lanzado dos chalecos salvavidas que ha usado hasta que ha llegado a socorrerla una embarcación.

Estos son las ocho ciudades de Alicante en las que la Generalitat despliega los drones salvavidas

La joven bañista, que se quedó a la deriva por las corrientes marinas, pudo ser rescatada por uno de los drones del servicio de prevención y rescate contratado por la Generalitat, que le lanzó un primer chaleco que no se autoinfló aunque sí sucedió con el de repuesto, han informado fuentes de la compañía que opera estos artefactos, General Drones.

El piloto de la compañía condujo el aparato hasta la joven en menos de 40 segundos, pero el incidente con el primer chaleco hizo que el rescate se alargara un poco más, hasta que el segundo fue lanzado y permitió que la joven flotase hasta que los servicios de socorrismo llegaron para sacarla del mar.

"El dron me salvó la vida, estaba exhausta y la corriente no me dejaba salir del mar", ha señalado la víctima en el comunicado dado a conocer este jueves.

En lo que va de este verano, los drones de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ya han asistido a 87 emergencias en toda la Comunitat Valenciana a partir de los más de 600 vuelos realizados sobre unos 1.611 kilómetros de costa.

Otros rescates con dron

A principios de julio de este año, esta misma empresa dio a conocer el rescate de otros cinco bañistas en las playas de Sagunto (Valencia) mediante el método del sistema de respuesta rápida a través de drones.

El último caso reportado fue el de un menor de 14 años, el cual quedó atrapado por la corriente marina en la playa del Puerto de Sagunto, en una situación similar a la joven de Santa Pola. Con unas condiciones marítimas adversas, los equipos de socorrismo no pudieron acceder con la moto de agua, por lo que se recurrió a la aeronave no tripulada.

"El joven estaba a un par de segundos de quedarse inconsciente, las olas le sobrepasaban y estaba exhausto. En momentos así cada instante cuenta, por eso es tan importante la actuación del dron en estas situaciones", recogió ABC de Miguel Pedrero, piloto de la empresa General Drones que realizó el rescate.

