"La gestión en las listas de espera es caótica, sobre todo en el hospital General de Alicante"

Los tres hospitales con la mayor lista de espera de operaciones quirúrgicas de la Comunidad Valenciana están en Alicante. Y así es desde hace nueve meses. Los portavoces de Sanidad del Partido Popular y de Ciudadanos en Les Corts critican "una situación grave" y una "gestión caótica, sobre todo en el hospital General de Alicante".

¿Por qué es especialmente dolosa esta situación, según la opinión de Jose Juan Zaplana y de Fernando Llopis? Dos de los departamentos de salud afectados comparten Alicante, la ciudad más poblada de la provincia. Y eso tiene otra carga además, al Hospital General Doctor Balmis se derivan muchos pacientes procedentes de otros departamentos. Si este está colapsado, eso complicaría el acceso a los demás.

Zaplana, el portavoz popular, es el que se muestra más duro en este análisis a partir de los datos que proporciona la propia Conselleria de Sanidad mes a mes. "Lo del General es incomprensible", afirma. Primero por lo que supone como referente en el territorio igual que lo son en Valencia La Fe o en Castellón su equivalente. Y por eso reitera que teniendo en cuenta esa categoría no tiene sentido que el Balmis lleve desde julio del 21 como el tercero con una lista de espera más larga.

El otro factor en el que coinciden Zaplana y Llopis, ambos alicantinos, es que "no solo porque sean los alicantinos los más penalizados por el Botànic valenciano", como indica el segundo. Como subraya el primero, esto sucede con una consellera que es alicantina y que cada vez parece más a gusto con la posibilidad de ser alcaldable socialista en la capital. Un escenario que el popular considera fruto de estar "amortizada" después de "la mala gestión del Covid y se le busca una salida".

Soluciones y problemas

Una opción que el portavoz de Cs ve con preocupación porque "estamos todavía en una situación con unas listas de espera bastante elevadas y el problema que hay es que no se atisban soluciones sino creación de problemas".

Ese panorama lo comparte también su compañero en las Cortes Valencianas. Y en su caso porque, aparte de la responsabilidad que carga en Barceló como consellera, también dirige sus críticas a los responsables de gestión en los tres hospitales que llevan nueve meses con las mayores listas de espera de la Comunidad Valenciana.

"San Juan no tiene los medios adecuados", concede Zaplana. Pero una causa para esa situación es que "pide con boca pequeña y la consellera niega con boca grande. Y cuando son muchos pidiendo es más fácil que te dejan apartado al repartir los recursos".

Del Doctor Balmis afirma que "la gestión de las listas de espera es caótica". Un hecho que lamenta en el General de Alicante porque "sí tiene medios". Y de eso considera que hay que tener en cuenta que es una cuestión de que "el gerente no lo sabe mover".

A partir de ahí, Zaplana reitera las consecuencias de lo que implica este problema. "La realidad del departamento de Alicante es que no puede tener la lista de espera mayor de la provincia, porque si hay algún paciente de las comarcas, se deriva allí. Debería de estar mucho más saneado que el resto de la provincia para poder atender los casos graves. Y eso es un tema puramente de gestión sanitaria".

El peor de esos tres ejemplos lo sitúa en Alcoy, "un caos". Hasta el punto de que "el hospital se muere", como recuerda que llevan meses denunciando sus profesionales. Un panorama en el que no ve mejoras porque "con la incorporación de personal prevista, con administrativos no abres quirófanos. Para abrirlos necesitas cirujanos y anestesiólogos. Y si no lo refuerzas, no podrás mejorar las listas de espera".

La solución que se ha aportado, subraya, "se consigue con la deriva de pacientes a la privada, que está siendo muy importante". De ahí que recalque la contradicción de que "la consellera no ha encontrado otra forma de parar la sangría de las listas de espera que privatizándola".

